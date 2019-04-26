美媒：受美國施壓影響　華為等亞洲企業紛紛撤出伊朗市場

美國《華爾街日報》周四（25日）引述西方國家外交官稱，美國在2018年重新制裁伊朗後，多間主要亞洲公司正撤離伊朗。

報道指，考慮退出伊朗市場的亞洲公司包括銀行、石油公司，以及華為、聯想、LG和三星等科技巨頭，原因是美國政府打擊伊朗石油出口並將該國軍事力量列為恐怖組織。

中國一間石油公司駐伊朗的顧問稱，伊朗和中國公司的許多交易現已中止，因為倒閉的風險太大。

特朗普政府在2018年恢復制裁伊朗，歐洲企業因而撤出伊朗，當時德黑蘭政府將希望轉投中國和其他亞洲國家。在實施制裁早期，中國已取代歐洲成為伊朗的主要工業設備供應國。

美國在4月8日宣布，正式將伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）列為外國恐怖組織，由於革命衛隊在該國經濟發揮重要作用，此舉增加了外國公司與伊朗做生意的風險。

美國近來對華為施壓，並指控該公司違反針對伊朗制裁，中美一直就此爭辯不休。歐洲官員認為，中國似乎願意減少與伊朗的貿易，以換取美國在貿易戰中讓步。

一名歐洲高級外交官表示，中國在原則上非常維護伊朗核協議，但最重要的還是與美國的貿易關係。

（華爾街日報）