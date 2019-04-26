【一分鐘看世界】金正恩晤普京、安倍訪美國、拜登選總統

早晨，今天是4月26日，星期五。
天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
金正恩晤普京
朝鮮領袖金正恩展開俄羅斯訪問，搭乘專列前往海參崴，有人說金正恩是個鐵道迷。俄羅斯總統普京周四（25日）與金正恩舉行峰會，最終「加時」約一小時才完結。普京及後單獨見記者，指滿意會談成果，稱讚金正恩為人有趣、思考縝密及思想開放。他又認為，若要實現朝鮮半島無核化，要「保障朝鮮的安全」。俄羅斯媒體公開兩人的晚餐菜單，菜式充滿當地特色，包括羅宋湯、俄羅斯餃子與鹿肉等；在互送禮物環節方面，金正恩向普京送贈朝鮮寶劍，普京則回贈一枚硬幣，並送給金正恩一把軍刀和一套杯具……（按此閱讀更多）
金正恩訪俄：金正恩與普京互送禮物。（路透社）
安倍訪美國
日本首相安倍晉三周五（26日）將到訪華盛頓，與美國總統特朗普（Donald Trump）會面，安特二人的見面，相信會談及「朝鮮無核化」及「日美貿易談判」兩大議題；不過，今日美朝談判僵持不下，相信安倍的重點將放在貿易談判之上。美國媒體的焦點落在安倍會如何「討好」特朗普，認為安倍為了特朗普勞心勞力，大搞個人外交，是希望藉此贏得分數，在汽車關稅等問題上，爭取美方讓步，但安倍的「好心」，未知會否帶來「好報」……（按此閱讀更多）
安倍與特朗普：特朗普2018年2月10至11日在海湖莊園（Mar-a-Lago）與日本首相安倍晉三進行「高爾夫球外交」，二人打高爾夫球時擊掌的一幕被視為雙方願意建立緊密關係的證明。兩人在白宮在記者會上握手，但握手不單只離奇長達19秒，特朗普更把安倍的手拉扯近自己一下，又在安倍的手背拍打數下。安倍在握手後別過臉，更露出一個奇怪的表情，微微反白眼。（美聯社）
拜登選總統
美國前副總統拜登（Joe Biden）周四（25日）正式宣布，他會角逐民主黨2020年總統候選人資格，是他第三度挑戰入主白宮。外界早已傳出拜登參選的消息，他在Facebook上載宣布出選的短片，指美國的核心價值和民主受到威脅，大家正為美國的精神而奮鬥，呼籲支持者以選票阻止現任總統特朗普（Donald Trump）連任……（按此閱讀更多）
斯里蘭卡炸彈襲擊
斯里蘭卡周日（21日）發生「血色復活節」，9名兇徒在當地多間教堂和酒店發動自殺式炸彈襲擊，造成最少359死、超過500人受傷。當局被指在事發前曾多次收到可能遇上襲擊的情報，但由於總統西里塞納（Maithripala Sirisena）和總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）之間不和，有關情報沒有互相分享，導致執法部門未能及時阻止事件。另一方面，執法部門指其中多名兇徒曾到英國和澳洲留學，不少人來自中產家庭，甚至是富有家庭……（按此閱讀更多）
平壤向華府索償
美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）2016年遭朝鮮政府扣押，獲釋放時變成植物人，回國不久後隨即死亡。美國多家傳媒周四（25日）報道，朝鮮曾要求美國支付200萬美元（約1560萬港元），彌補照顧被瓦姆比爾（Otto Warmbier）的開支……（按此閱讀更多）
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