【一分鐘看世界】金正恩晤普京、安倍訪美國、拜登選總統

安倍與特朗普：特朗普2018年2月10至11日在海湖莊園（Mar-a-Lago）與日本首相安倍晉三進行「高爾夫球外交」，二人打高爾夫球時擊掌的一幕被視為雙方願意建立緊密關係的證明。兩人在白宮在記者會上握手，但握手不單只離奇長達19秒，特朗普更把安倍的手拉扯近自己一下，又在安倍的手背拍打數下。安倍在握手後別過臉，更露出一個奇怪的表情，微微反白眼。（美聯社）