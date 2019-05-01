【委內瑞拉政變】政府鎮壓至少69傷　馬杜羅宣稱擊退政變份子

在1月23日自行宣誓就任為委內瑞拉臨時總統的反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）周二（5月30日）在一個空軍基地展示出自己獲得部分軍人支持的姿態後。現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）政府表現緊張，其後除表明軍方領袖絕對效忠，亦派出軍人到基地附近進行鎮壓，出動軍車撞向人群，消息指衝突中至少69人受傷。

瓜伊多對馬杜羅政權實行步步進逼。他周二來到位於該國首都加拉加斯的弗朗西斯科・德米蘭達大元帥空軍基地（Generalisimo Francisco de Miranda Airbase），與軍人握手及交談，又一同亮相影片。片段之後被上載至瓜伊多的Twitter帳戶。瓜伊多當天說，他推翻總統馬杜羅計劃已進入最後階段，呼籲委內瑞拉人以及軍方支持他，終止馬杜羅的篡位。

有目擊者指變節士兵曾跟政府軍開槍駁火，後者亦向示威者施放催淚氣體。該國新聞局局長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）周二指政府在對抗一班想推動政變的軍事叛徒。當局指他們正阻止由一小撮變節軍人發動的政變企圖。

有民眾響應應瓜伊多號召，周二到空軍基地附近的高速公路聲援。示威者數量急增。有支持政府的軍人施放催淚氣體以驅趕示威者。其後有軍車撞向示威人群，部分人受傷。此外有示威者以巴士阻塞公路，並縱火焚燒。

委內瑞拉政變：圖為影片片段顯示，5月30日有委內瑞拉國民警衛隊（National Guard）的汽車撞向加拉加斯的示威者。（路透社）

秘密警察頭子換人 疑為應對事件

馬杜羅在上述事件發生後除表明軍方領袖絕對效忠，該國國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）周二稱軍隊堅決捍衛國家憲法及合法政權。他說整個委內瑞拉所有基地及軍營都沒有異常狀況。但據報已有25名委國軍人周二到巴西駐加拉加斯的大使館尋求庇護。

馬杜羅周二與國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）亮相電視直播中。這是他在事件發生後首次露面。他說再度委任洛佩斯（Gustavo Gonzalez Lopez）執掌委內瑞拉國家情報局（SEBIN），但沒說及現任局長菲格拉（Manuel Cristopher Figuera）的去留。之前他是委任菲格拉取代洛佩斯的位置。

有分析認為，軍人支持瓜伊多的情況愈趨「浮面」，或為馬杜羅失勢的開端。這一輪政變中，軍方取態被指是反對派能否推翻馬杜羅政權的關鍵。

委內瑞拉政變：圖為4月30日，該國反對派領袖瓜伊多來到位於該國首都加拉加斯的弗朗西斯科・德米蘭達大元帥空軍基地（Generalisimo Francisco de Miranda Airbase），與軍人握手。（路透社）

局勢現變化 國際社會注視

支持與反對馬杜羅政權的國家，都紛紛公開表態。瓜伊多獲美國支持，總統特朗普（Donald Trump）強調會與委內瑞拉人民在一起，又警告古巴停止對委內瑞拉的軍事行動，否則會向古巴實施最高等級的制裁。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二則指，馬杜羅曾準備離開委內瑞拉，流亡至古巴，但最終被俄羅斯勸阻。

西班牙政府周二呼籲加拉加斯政府舉行和平的選舉，以及不要出現流血事件。政府發言人稱首相桑切斯（Pedro Sanchez）在密切注意事態發展。巴西外交部長阿羅祖（Ernesto Araujo）周二表示，該國支持民主的權力過渡。他在巴西利亞（Brasília）出席記者會上表示，該國政府預期委內瑞拉軍方會參與民主的權力過渡。

由加拿大、巴西、阿根廷等拉丁美洲國家組成的利馬集團（Lima Group）表示，周五（3日）會召開緊急會議，討論委內瑞拉局勢。

（綜合報道）