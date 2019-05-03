美擬議讓以色列「吞併」約旦河西岸殖民區　它究竟是什麼

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美國白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）周四（2日）表示，他正擬定的中東和平計劃書，將是處理以色列和巴勒斯坦衝突的好開始，其中提及會討論讓以色列吞併（annexing）約旦河西岸地區，再引發爭議。

約旦河西岸究竟是什麼地方？它為何會引發以巴衝突？本文將逐一解答。

以色列在1967年中東「六日戰爭」佔領約旦河西岸。以巴於1994年至1999年間簽署奧斯陸協議（Oslo Accords）。約旦河西岸自此被劃分為三個區，以色列軍事控制包括東耶路撒冷在內約六成土地的C區，巴勒斯坦人管治A區，剩下的B區由兩方共同管理。

以色列是世界上唯一以猶太人為主的國家，政府一直鼓勵猶太人移居約旦河西岸，並不斷剝奪巴勒斯坦人的土地。約旦河西岸目前已有約40萬猶太人定居，另有250萬巴勒斯坦人於當地生活。

以色列在約旦河西岸不斷擴建殖民區，企圖吞併更多土地；巴勒斯坦人則希望在約旦河西岸、東耶路撒冷與加沙地區建立國家。兩國都希望讓同一塊土地的全部或部分地區歸自己管治，讓以巴衝突一直沒有結束。

聯合國安理會2016年曾要求以色列「立即及完全停止在所佔領巴勒斯坦地區的殖民活動，包括東耶路撒冷」。但以色列總理內塔尼亞胡無視國際反對，繼續擴建殖民區。

這次庫什納擬制定的中東和平計劃書，並提及討論讓以色列吞併約旦河西岸，此與廣為國際社會贊成的「兩國方案」相差甚大，勢將引起巴勒斯坦以至國際社會強烈反彈。

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 （綜合報道）

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