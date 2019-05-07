緬甸特赦兩名路透社記者　被囚逾500天後獲釋

緬甸路透社記者瓦倫（Wa Lone）和覺梭吳（Kyaw Soe Oo）因被控違反《政府機密法》（Official Secrets Act），2018年9月3日被判入獄7年。二人遭囚禁逾500天後，獲總統溫敏（Win Myint）特赦，周二（7日）離開位於仰光（Yangon）的監獄。

緬甸慣常於傳統新年期間向囚犯特赦，總統溫敏上月起已特赦數千名囚犯，但當時不包括二人。瓦倫和覺梭吳周二早上離開監獄，前者擺出拇指手勢，感謝國際積極為他們爭取自由：「我很快樂和興奮，能夠看到家人和同事。我急不及待要重返編輯部。」後者向在場記者微笑和揮手。

英國外科醫生和醫療保健專家Ara Darzi為緬甸政府諮詢小組的成員，也是路透社的代表。他表示，二人獲釋是多個月來與緬甸政府對話的成果，證明即使在最艱難的時刻，對話仍然有用。他指出，交涉過程涉及緬甸政府、路透社、聯合國和其他政府代表，但未有透露有關閉門會議的詳情。

路透社總編輯阿德勒（Stephen J. Adler）對二人獲釋感到高興，形容他們511天前被捕後，已成為世界上新聞自由重要性的標誌。

緬甸路透社記者瓦倫（Wa Lone）和覺梭吳（Kyaw Soe Oo）因被控違反《政府機密法》（Official Secrets Act），2018年9月3日被判入獄7年。外界批評緬甸政府打壓新聞自由，要求釋放二人。（路透社）

揭羅興亞人被殺 被控違反機密法判囚7年

瓦倫和覺梭吳2017年12月在調查10名羅興亞人遭殺害事件，後來遭當局設局而被捕，迄今遭監禁超過16個月。

緬甸仰光地方法院2018年9月根據政府機密法裁決兩名記者有罪，判處7年監禁。兩人不服上訴，仰光高等法院1月駁回，指二人未能提供足夠證據自證清白。兩人的代表律師2月1日再向最高法院提出上訴。惟最高法院法官4月23日宣布駁回上訴，維持原判。

美國《時代》（TIME）周刊早前選出2018年度風雲人物，得主是多名遇害、被囚或無懼打壓的記者，包括瓦倫和覺梭吳及他們的妻子，周刊稱之為「守護者」（The Guardians）。

（路透社）