美國《財富》雜誌(Fortune)記者維兹那(Jen Wieczner)周四(9日)在Twitter表示,美國總統特朗普前經濟顧問穆爾(Stephen Moore)周三(8日)在拉斯維加斯(Las Vegas)舉辦的全球思想領袖論壇(SALT)上稱,美國會擊敗其他國家,因為美籍華人比中國人聰明。

維兹那稱,穆爾在訪問結束時說他相信美國從長遠來看會成功,「因為我們的(美籍)華人比他們中國人更聰明(Our Chinese are smarter than their Chinese)」;然而現場觀眾無言以對,於是他尷尬地打圓場稱:「各位,這只是個玩笑而已。」

報道指,穆爾作為特朗普的忠實支持者,自2016年競選時便擔任其經濟顧問,曾經寫下《特朗普經濟學》(Trumponomics)一書。穆爾今年3月被提名為美國聯儲局理事候選人,後來卻被爆出捲入大爭議,相繼爆出寫有涉嫌貶低女性的專欄內容、可能虧欠前妻贍養費和避稅等醜聞,最後更決定退出提名。

