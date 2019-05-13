中東局勢變緊張　美國務卿訪俄行程有變　先赴歐商伊朗問題

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）取消對莫斯科的訪問，先往比利時布魯塞爾與歐洲國家官員會面。 他原定周一（13日）開始訪問俄羅斯。

他之所以跳過莫斯科一站先往比利時布魯塞爾，目的是與歐洲的官員就伊朗及其他議題會談。

伊朗學生通訊社（ISNA）周日（12日）引述革命衛隊（Revolutionary Guards）航空部隊司令哈吉扎德（Amirali Hajizadeh）稱，駐波斯灣美軍過去對伊朗是重大威脅，現在則是攻擊目標。

美國增加對伊朗的制裁後，繼續打擊該國經濟，德黑蘭政府大表不滿。伊朗先是決定停止履行《伊朗核協議》部分條款，後來更出言威脅封鎖霍爾木茲海峽。美國則以因應伊朗威脅為由，派出航母戰鬥群、B-52轟炸機、兩棲運輸船塢艦及愛國者導彈系統到該區。伊朗對此擺出強硬姿態，表明不怕美國。蓬佩奧前往歐洲，應是為了跟盟國商討如何應對伊朗。

他周二（14日）仍會按原定計劃在俄羅斯度假勝地索契（Sochi）會見總統普京（Vladimir Putin）以及該國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。

美國務院上周五（10日）宣布，蓬佩奧周日（12日）離開華盛頓，第2天抵達莫斯科。他打算周一會見美國駐莫斯科大使館的人員，還計劃與美國商界領袖人士會面，然後前往索契。

（路透社）