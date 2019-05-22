【新西蘭恐襲】槍手被加控從事恐怖行為罪名

新西蘭市基督城（Christchurch）3月15日遭受恐怖襲擊，澳洲籍疑犯塔蘭特（Brenton Tarrant）涉嫌血洗市內兩間清真寺，造成51人死亡。新西蘭警方周二（21日）宣布加控槍手參與恐怖活動罪，是該國首次援引相關法律起訴疑犯。

路透社引述新西蘭警察局長布什（Mike Bush）聲明指出，控罪指疑兇塔蘭特在基督城展開恐怖活動。報道指，這次是2002年新西蘭反恐法生效後，首次使用相關法律起訴疑犯。若罪名成立，最高可被判處終身監禁。

兇手最初僅被控一項謀殺罪。警方後來對他加控一項從事恐怖行為罪名、一項謀殺罪和兩項企圖謀殺罪。他現時面臨合共92項謀殺罪——51項謀殺罪以及40項企圖謀殺罪，6月14日再次出庭。

28歲澳洲籍白人疑兇塔蘭特3月15日於基督城兩座清真寺開槍掃射，造成51人死亡，期間進行網上直播。他在行兇前在社交媒體寫下73頁的自白書，自述身世及行兇動機。