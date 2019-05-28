庫爾茨遭罷免　誓言重任奧地利總理

奧地利國民議會（Nationalrat，即「下議院」）周一（27日）下午通過對總理庫爾茨（Sebastian Kurz）的不信任投票，成為二戰後首名被罷免的奧地利總理。惟庫爾茨誓言再度出任總理。

32歲的庫爾茨兩年前出任奧地利總理，是全球最年輕的民選國家領袖，因受執政盟友、立場極右的自由黨（Freedom Party，FPO）的「奧版通俄門」醜聞影響，即使他領導的中間偏右人民黨（ÖVP）在歐洲議會選舉中大有斬獲，仍面臨不信任動議。

動議通過後，庫爾茨離開國會並與支持者見面，他強調自己會再次爭取出任總理，「國會今天的決定不代表就此完結，國民將在9月一場民主選舉中有所決定，我非常期待。」

「奧版通俄門」指的是該國自由黨前黨魁、副總理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）5月中被媒體公開一段他於2017年密會一名聲稱是俄羅斯企業大亨姪女的人，以及涉嫌利益輸送的片段。施特拉赫5月18日黯然下台。

自由黨與庫爾茨領導的人民黨原本合組執政聯盟。人民黨的庫爾茨認為，時任自由黨秘書長的基克爾（Herbert Kickl）要負上責任，尋求將他撤職。此舉觸發自由黨閣員不滿，並集體辭職。庫爾茨其後解散執政聯盟，宣布提前大選。惟這位在2017年12月上任的總理，尚未捱到大選，便要接受「被下台」的命運。

（路透社）