奧地利國民議會通過「不信任動議」　總理遭罷免

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）因受執政盟友、立場極右的自由黨（Freedom Party，FPO）的「奧版通俄門」醜聞影響，即使他領導的中間偏右人民黨（ÖVP）在歐洲議會選舉中大有斬獲，周一（27日）仍面臨不信任動議。國民議會（Nationalrat，即「下議院」）周一當天下午通過對他的不信任投票，庫爾茨被罷免。

庫爾茨將成為奧地利在第二次世界大戰後，首位因國會不信任動議通過而下台的總理。

儘管庫爾茨所屬的奧地利人民黨（Austrian People's Party）在歐洲議會選舉得票率雖達34.5%，但反對黨仍決定對他發動不信任動議。發動不信任動議的是主要反對黨社會民主黨（Social Democratic Party，SPO）。

奧地利國民議會共有183席，由於社會民主黨和自由黨分別有52和51席，所以早在投票前外界已預料，不信任動議將輕易獲多數通過，庫爾茨勢將下台。

「奧版通俄門」指的是該國自由黨前黨魁、副總理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）5月中被媒體公開一段他於2017年密會一名聲稱是俄羅斯企業大亨姪女的人，以及涉嫌利益輸送的片段。施特拉赫5月18日黯然下台。

自由黨與庫爾茨領導的人民黨原本合組執政聯盟。人民黨的庫爾茨認為，時任自由黨秘書長的基克爾（Herbert Kickl）要負上責任，尋求將他撤職。此舉觸發自由黨閣員不滿，並集體辭職。庫爾茨其後解散執政聯盟，宣布提前大選。惟這位在2017年12月上任的總理，尚未捱到大選，便要接受「被下台」的命運。

（綜合報道）