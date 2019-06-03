【特朗普訪英】未抵埗已「惹火」　倫敦市長指他法西斯

美國總統特朗普周一至周三（6月3日至5日）對英國進行國事訪問，但他在抵達前頻頻就該國首相文翠珊（Theresa May）處理脫歐的手法、暗示支持前外相約翰遜拜相以及保守黨黨魁人選等事情發言，被指干涉英國內政。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）上周六（6月1日）在英報撰文，將特朗普比作「20世紀法西斯份子」。

簡世德在《觀察定報》發表的文章，題為《為特朗普鋪紅地毯是不忠於英國》（It's un-British to roll out the red carpet for Donald Trump），稱這位美國總統是「日益增加的全球威脅中，驚人的例子之一。為特朗普鋪出紅地毯，是不忠於英國（un-British）。」他寫道：「在往後多年，我懷疑當我們回看這次國事訪問時，會為我們站在歷史錯誤的一方而深深遺憾及承認。」

簡世德將特朗普與一批右翼政客相提並論：「匈牙利的（總理）歐爾班（Viktor Orban）、意大利的（副總理）薩爾維尼（Matteo Salvini）、法國的瑪琳勒龐（Marine Le Pen）和我們英國的法拉奇（Nigel Farage），都使用與20世紀法西斯分子雷同的分化說辭以獲取支持，只不過以更新、更陰險手法傳達訊息。」

特朗普與簡世德已非第一次「隔空交火」。簡世德2016年上任，同年5月批評特朗普對伊斯蘭「無知」，特朗普則回應說，這位倫敦市長應做智力測驗。倫敦2017年發生數宗恐怖襲擊，特朗普嘲諷簡世德的應對舉措簡直「可悲」。

特朗普訪英前評論英國政治的言論引起該國不滿。他上周五（5月31日）接受英國《太陽報》訪問時暗示支持英國前外相約翰遜（Boris Johnson）拜相。他接受《星期日泰晤士報》訪問時，則建議英國派疑歐派旗手、「脫歐黨」（Brexit Party）領袖法拉奇與歐盟進行談判。

（綜合報道）