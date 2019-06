【特朗普訪英】受訪稱梅根「討厭」　指被假新聞陷害

美國總統特朗普(Donald Trump)不時發表出位言論,他在訪英前夕就被指向同鄉、英國哈里王子(Prince Harry)的妻子梅根(Meghan, Duchess of Sussex)以「令人討厭」形容。特朗普周日(6月2日)否認有關言論,指這是假新聞的炒作。

梅根在2016年美國大選時支持民主黨總統候選人、前國務卿希拉里(Hilary Clinton),並多次批評公開特朗普,更以「引起分歧」及「仇恨女性的人」形容對方。

特朗普訪英前夕接受英國《太陽報》(The Sun)專訪時,被提到梅根這些言論時,表示「我不知道,我可以說甚麼?我不知道她是那麼討厭」(I didn't know that. What can I say? I didn't know that she was nasty.)不過他之後又對於梅根嫁入英國王室感到高興,指自己肯定她會成為一位好王妃。

《太陽報》周六(6月1日)在網站公開有關訪問的錄音,有不少網民隨即批評特朗普。但他周日於Twitter留言,稱自己從沒形容梅根令人討論,指這是假新聞媒體的技倆。

無論如何,特朗普周一(3日)到英國展開為期三日的國事訪問,不過由於梅根剛誕下兒子Archie不久,預計她會以放產假為由而不會現身。

(英國廣播公司)