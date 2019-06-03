【特朗普訪英】受訪稱梅根「討厭」　指被假新聞陷害

美國總統特朗普（Donald Trump）不時發表出位言論，他在訪英前夕就被指向同鄉、英國哈里王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）以「令人討厭」形容。特朗普周日（6月2日）否認有關言論，指這是假新聞的炒作。

梅根在2016年美國大選時支持民主黨總統候選人、前國務卿希拉里（Hilary Clinton），並多次批評公開特朗普，更以「引起分歧」及「仇恨女性的人」形容對方。

特朗普訪英前夕接受英國《太陽報》（The Sun）專訪時，被提到梅根這些言論時，表示「我不知道，我可以說甚麼？我不知道她是那麼討厭」（I didn't know that. What can I say? I didn't know that she was nasty.）不過他之後又對於梅根嫁入英國王室感到高興，指自己肯定她會成為一位好王妃。

《太陽報》周六（6月1日）在網站公開有關訪問的錄音，有不少網民隨即批評特朗普。但他周日於Twitter留言，稱自己從沒形容梅根令人討論，指這是假新聞媒體的技倆。

無論如何，特朗普周一（3日）到英國展開為期三日的國事訪問，不過由於梅根剛誕下兒子Archie不久，預計她會以放產假為由而不會現身。

（英國廣播公司）