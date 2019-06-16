印度6月16日起對美國28項貨品徵關稅

印度政府周六（15日）表示，周日（16日）起向美國28項貨品徵收關稅，包括杏仁、蘋果及核桃等，稅率最高達120%，以報復美國2018年拒絕對進口鋼鋁產品豁免徵收關稅，以及6月5日起終止印度享有普及特惠稅制度（Generalized system of preference，GSP）地位的待遇。

印度最初於2018年6月發布指令，對一系列美國產品徵收高達120%的進口稅，惟新德里一再押後實施，主因美印兩國正在進行貿易談判。印度政府周六修改了這項指令，指「對源自美國或從美國出口的28種特定貨物實施報復性關稅，同時保留所有其他國家的現有貨品稅率。」

印度最初列出的徵稅清單涵蓋29項美國貨品，今次則刪減了當中列出的鹽水蝦（artemia），變成如今的28項貨品。

根據美國數據顯示，2018年美印雙邊貿易額達1420億美元，較2001年增長7倍。而終止印度享有普及特惠稅制度地位的待遇，料會令總值56億美元的印度出口受到打擊。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月24日將訪問印度，預料雙方會討論兩國的貿易分歧。美國總統特朗普（Donald Trump）和印度總理莫迪（Narendra Modi），預計亦會在6月底往日本大阪出席二十國集團（G20）峰會期間會面。

（英國廣播公司／路透社）