英國保守黨黨魁選舉　將舉行第二輪投票

英國保守黨黨魁選舉周二（18日）進行第二輪投票，本周末之前會有最後兩人進入決選。新任黨魁將自動成為英國首相，屆時「看守首相」文翠珊將會正式離任。

英國前外相約翰遜（Boris Johnson）在第一輪投票中，在313名議員手上拿到114票，拋離其他對手。外相侯俊偉（Jeremy Hunt）和高文浩分別以43票和37票位列第二及第三。

第二輪投票會在英國時間周二下午6時（香港時間周三早上1時）左右有結果。任何得票數少於32票的候選人會被淘汰，如所有人都有至少有33票，如果所有參選人的得票數都達到門檻，票數最少的一人會被淘汰。經數輪投票，約16萬名基層黨員6月22日起會就進入決選最後兩名候選人進行郵寄投票。預計結果最快7月22日公布，最遲7月26日公布。

本來就是大熱人選的約翰遜曾表態，不排除在10月31日讓英國無協議脫歐，惟他上周三（12日）改稱不是以「硬脫歐」為目標。對不少黨員來說，他看來還是比較理想的選項。

這一輪投票結果公布後2小時，仍在賽場的候選人會出席英國廣播公司（BBC）舉辦的電視辯論。約翰遜此前拒絕出席當地時間周日由第四頻道（Channel 4）舉行的電視辯論，他其後在輿論壓力下，答應在BBC的節目亮相。

保守黨黨內投票周三還會有一場，若屆時仍無法將候選人剔除至僅餘2名，周四（20日）還將舉行兩場投票。

（綜合報道）