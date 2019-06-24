土耳其伊斯坦布爾市長重選　執政黨再度落敗

土耳其最大城市伊斯坦布爾（Istanbul）周日（23日）重新舉行市長選舉，經過點算近9成半的選票後，在野共和人民黨（Republican People's Party）的伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）再次擊敗執政正義與發展黨（AK Party）的代表、前總理耶爾德勒姆（Binali Yıldırım），後者已經承認落敗，並祝賀對方當選。

路透社報道，在近95%已點算的選票中，伊馬姆奧盧得票率為53.6%，耶爾德勒姆則取得45.4%選票，耶爾德勒姆表示已經祝賀伊馬姆奧盧當選，希望對方可以管治有方。

伊馬姆奧盧原本在3月31日的大選中擊敗耶爾德勒姆，但土耳其高等選舉委員會（High Electoral Board）5月初以部分選舉結果文件未有簽署，而且有部分點票官員並非公務員為由，裁定選舉結果無效，下令重選。

正義與發展黨管治伊斯坦布爾25年，這次重選再次確定該黨失落當地最大城市的控制權，勢令總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的執政受到打擊。伊馬姆奧盧表示選舉結果為伊斯坦布爾展開新一頁，他已經準備以和平方式與埃爾多安合作。

（路透社）