【G20峰會・採訪手記】香港反修例惹關注　記者頓變受訪對象

二十國集團（G20）峰會周五、六（28、29日）在日本大阪舉行，適逢本港反《逃犯條例》示威持續，有市民經眾籌在多份國際媒體刊登公開信，亦有人飛抵大阪當地示威，呼籲國際社會關注《逃犯條例》爭議。 G20會場外「香港」已在國際新聞版面佔上一席之地，場內身處新聞中心的《香港01》記者，亦成為受關注對象：自周四（27日）進駐新聞中心以來，不少來自世界各地「行家」前來詢問香港現況，希望對此有更深入了解。

G20峰會：二十國集團（G20）峰會在日本大阪舉行，有本港市民飛抵大阪示威，期望國際社會關注《逃犯條例》爭議。（法新社）

G20峰會中最受各界關注的，自然是貿易戰以及中國國家主席習近平與美國總統特朗普的「習特會」。不過與此同時，並非峰會議題的「香港」亦經常掛在場內各國記者口中。

現場所見，世界各地媒體不時在記者會的答問環節中，問及有關香港的問題。有記者更為此多番追問主持會議的外交官員，並直言各國媒體應多加關注香港。

G20峰會：各國領袖的一舉一動被受關注，當中「習特會」更是峰會焦點之一。圖為有日本媒體拍攝節目，為各領導人評分。（凌俊賢攝）

「香港記者」備受關注

新聞中心的香港記者僅有寥寥幾人，由於記者在場內必需掛上印有記者姓名與機構名稱的記者證以茲識別，這有如在場內舉起「我來自香港」的橫額一樣，引來不少行家搭訕。

「香港最近怎樣？」幾乎成為他們的開場白。

G20峰會：新聞中心的香港記者僅有數人，然而因為反修例爭議，令大家都成為被「訪問」的對象。（凌俊賢攝）

日本記者：G20與香港有何關係？

在新聞中心遇上最多的，當然是主辦國日本的行家，他們得悉有香港記者採訪峰會時紛紛表示好奇。

他們解釋，由於香港並不在峰會名單內，所以想知道為何港人仍對峰會如此關注。行家們又指出，當地媒體有關香港的廣告引起他們注意，所以想進一步了解本港市民對G20峰會的期望。

G20峰會：新聞中心免費提供的報紙中，包括有刊登港人公開信的《朝日新聞》及《日本時報》（The Japan Times）。（凌俊賢攝）

中國記者：希望得知香港全貌

與中國記者朋友的對話，始於一場「小風波」。當時我發現自己的位置被無故佔據，個人物品亦被移走，所以質問佔用位置的同業。所謂不打不相識，最後對方就此道歉，並與我談起香港現況。

他向我坦言，中國內地傳媒的報道未能反映香港人的全貌及聲音，所以希望在港人口中聽到確實情況。他亦想了解本港不同媒體就《逃犯條例》的報道方式。

G20峰會：全球記者聚首新聞中心內，有記者直言世界各地媒體應多加關注香港問題。圖為新聞中心一隻小熊維尼毛公仔。（凌俊賢攝）

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德國記者：關注「一國兩制」

一名德國行家則對香港的和平示威深感興趣，並笑指如此大型的示威若在歐洲舉行，定必演變成騷亂。他又向我問及示威者的訴求，並關心「一國兩制」是否行之有效。

G20峰會周六（29日）結束，總結兩日議程，除了日本首相安倍晉三外，與會領袖似乎並無多談及香港問題。然而，《逃犯條例》爭議被仍在峰會的「核心外圍」引起討論，在國際間口耳相傳。

香港政局被帶到國際社會，事態發展會如何仍有待關注。與眾多外國記者的對話中，其中一名英國記者的意見令人印象深刻。他滿有信心地表示：「相信憑香港人的智慧，很快就能走出眼前困局。」