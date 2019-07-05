馬來西亞前首相繼子遭起訴洗黑錢　涉侵吞2.48億美元

馬來西亞當局周五（5日）起訴前首相納吉布（Najib Razak）的繼子、電影《華爾街狼人》製作人之一的阿濟茲（Riza Aziz）涉嫌洗黑錢，侵吞由馬來西亞財政部投資的一馬發展公司（1MDB）2.48億美元資金。

路透社周五（5日）報道，荷里活紅岩電影（Red Granite Pictures）聯合創辦人、馬來西亞前首相納吉布的繼子阿濟茲遭起訴5項洗黑錢罪名。

馬來西亞控方稱，阿濟茲侵吞一馬發展公司共計2.48億美元（約19.33億港元）的資金。每項起訴罪名均可獲判高達500萬令吉（約940萬港元）罰款，或最高判處5年徒刑，甚或同時受到兩種處罰。

阿濟茲否認所有指控。法院允許阿濟茲以100萬令吉（約188萬港元）保釋，並要求他交出護照。

阿濟茲有份投資的電影包括《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）。圖為電影活動照片。（路透社）

馬來西亞前首相納吉布2009年成立一馬公司。2018年5月，他在大選意外輸給現任馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）後，面臨一系列貪污指控，大部分與現已破產的一馬公司損失有關。

美國司法部估計，2009年至2014年期間，一馬公司約有45億美元的資金遭到高層官員侵吞，而納吉布面臨42項刑事指控，均與一馬公司及其他國有公司的巨額虧損有關。納吉布拒絕認罪，否認自己有任何不當。

目前至少有6個國家正在調查一馬公司涉及洗黑錢與賄賂問題。美國檢察官質疑，紅岩電影公司投資的3部電影，均挪用自一馬公司的資金。

（綜合報道）