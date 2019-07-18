蘇丹軍政府與反對派簽訂權力過渡協議　三年後實現民主

非洲國家蘇丹軍政府周三（17日）與反對派組織「自由與變革宣言力量」（FFC）簽訂協議，雙方同意共享權力三年，帶領國家走出獨裁陰影，正式邁向民主。

蘇丹談判雙方在7月初就過渡政權達成共識，根據協議內容，當地會用三年時間建立民主體制，期間軍方和反對派會在權力委員會分享權力。委員會由11人組成，軍方和平民各有5位代表，另外一個席位則由雙方認可的平民出任。軍方會在首21個月領導委員會，餘下的18個月則由反對派主導。

除此之外，雙方亦同意組成獨立的技術官僚政府，以及以透明和獨立形式調查當地近來發生的暴力事件。

蘇丹抗爭路：蘇丹年輕人不時在網絡及街頭交差遊走，延續抗議活動。（法新社）

蘇丹過渡軍事委員會副主席達克盧（Mohamed Hamdan Dagalo）盛讚協議為軍方與FFC展開合作新一頁。FFC領袖迪傑爾（Omar al-Degair）認為，這是一份極佳的協議，希望可以從此為國家帶來穩定。

雙方在簽訂協議後，仍需擬定憲法聲明，決定權力委員會的職責，該聲明預計在周五（19日）正式簽署。

蘇丹民眾和軍方4月推翻管治30年的獨裁總統巴希爾（Omar al-Bashir）後，軍方拒絕還政於民，並多次武力鎮壓反對派。賈賈威德民兵組織（Janjaweed）6月初在首都喀土穆（Khartoum）屠殺靜坐示威者，造成最少136人死亡、約70名婦女被強姦，至少40具屍體堆積在尼羅河畔，當地之後仍不斷傳出零星的暴力鎮壓事件。

（路透社／新華社）