巴基斯坦總理伊姆蘭汗：願與印度一同放棄核武

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巴基斯坦總理伊姆蘭汗7月23日接受美國媒體採訪時指出，如果印度願意放棄核武，巴基斯坦也會這樣做。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗指，如果印度願意放棄核武，巴基斯坦也會這樣做（AFP）

伊姆蘭汗（Imran Khan）接受霍士新聞（FOX News）訪問時，被問及如果印度願意放棄核武，巴基斯坦會否採取同樣舉動。伊姆蘭汗回答「會」，「因為核戰不是一個選項。在巴基斯坦和印度之間，核戰的想法實際上是自我毀滅，因為我們有2500英里的（共同）邊界。」

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伊姆蘭汗又談到2019年2月印度與巴基斯坦在在喀什米爾（Kashmir）的衝突。他指出，70多年來印巴無法像有禮的鄰居般相處，是因為是喀什米爾問題。

他又表示，他曾要求美國總統特朗普調停。他認為，印度應該來到談判桌，特朗普可在這方面發揮重要作用：「我們在説的是地球上13億人口的事。想像如果這個問題能得以解決將帶來的『和平紅利』。」

伊姆蘭汗7月22日在白宮與美國總統特朗普會面，特朗普表示，自己願意協調印度和巴基斯坦在喀什米爾（Kashmir）的衝突。

2019年2月27日，印度與巴基斯坦在喀什米爾地區爆發衝突，巴基斯坦宣稱擊落兩架印度戰機，並俘虜一名空軍中校。印度方面僅承認一架米格-21戰機被擊落，更宣稱己方打下了一架巴空軍戰機。

隨後伊姆蘭汗發表電視講話，要求與印度對話，又向印方送返被俘印度空軍，事件才能以平息。

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