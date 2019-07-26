巴基斯坦多處爆發反政府示威　抗議經濟政策促總理下台

面對國家經濟陷入困境，巴基斯坦民眾不滿總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）政策，於多個城市示威抗議，敦促他下台。

伊姆蘭·汗本週初訪問美國，並與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。（VCG）

綜合媒體7月26日報道，當地時間7月25日，巴基斯坦各地爆發反政府示威，批評總理伊姆蘭·汗政府管理經濟不善，並嘗試令反對派人士噤聲，要求伊姆蘭·汗下台。

在西部城市奎達，反對黨巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）（穆盟-謝派）主席Maryam Nawaz向支持者表示：「有伊姆蘭·汗在，天天都是黑日。」Nawaz批評伊姆蘭·汗接受美國總統特朗普（Donald Trump）的命令，又建議發起前往首都伊斯蘭堡的遊行。

另一反對黨巴基斯坦人民黨則在商業重鎮卡拉奇發起集會，與會人士舉起「穆盟帶來物價上升」，「穆盟帶來失業」，「穆盟帶來經濟恐怖主義」等等標語。巴基斯坦第二大城市拉哈爾和白沙瓦等地都有類似集會。

被稱為「黑日」的大型示威發生於伊姆蘭·汗所屬政黨巴基斯坦正義運動上台執政後一年。2018年巴基斯坦大選，幾個反對派政黨都批評選舉並非自由公正，受到巴勒斯坦軍方介入，但軍方否認指控。

伊姆蘭·汗政府上台以來，巴基斯坦經濟問題重重，政治環境惡化。物價上升、貨幣貶值、以及媒體被審查的指控等問題，都促使示威聲勢加強。少於兩週前，數以十萬計商户參與罷市一天，抗議政府增加銷售税。反對派認為，加税是為了迎合國際貨幣基金組織（IMF）的要求。

巴基斯坦政府和IMF今個月達成協議，由IMF提供60億美元援助，但附有嚴苛的財政緊縮條件，包括加税及容許巴基斯坦盧比自由浮動。巴基斯坦盧比已經貶值超過四成。現屆政府把經濟困境歸咎於以往政府貪污嚴重，政策錯失，以及高官非法偷運資產出國。

穆盟-謝派創辦人及前總理謝里夫（Nawaz Sharif）涉嫌貪污被判監七年，現時正在服刑。他的繼任人阿巴西（Shahid Khaqan Abbasi）也因貪污被捕，阿巴西否認指控。反對派認為政府幹預司法系統以打擊政敵。