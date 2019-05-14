【中美貿易戰】中國提交WTO改革建議　要求有效遏制單邊主義措施

中美貿易戰再度升溫，中美均向對方加徵關稅。與此同時，中國商務部網站14日發布消息稱，中國13日向世界貿易組織（WTO）正式提交了《中國關於世貿組織改革的建議文件》，建議WTO在四個方面進行改革。 中國在文件中未有明確點名美國，但就指出WTO內有個別成員採取單邊主義措施，任意提高進口關稅，擅自增加貿易壁壘，認為有必要對單邊主義措施進行有效遏制，以重振世貿組織的權威性和有效性。

商務部網站顯示，中國13日向WTO正式提交了《中國關於世貿組織改革的建議文件》。（網站截圖）

據悉，中國於去年11月發布《中國關於世貿組織改革的立場文件》，闡述了中國對世貿組織改革的基本原則和具體主張。以立場文件為基礎，中國制定了這份建議文件。

中國在建議文件中特別指出，當前單邊主義和保護主義做法日益嚴重，多邊主義和自由貿易體制受到衝擊，而世貿組織並不完美，其機構運行效率亟待提高，因此中方支援對世貿組織進行必要改革，解決其面臨的生存危機。

中國在文件中指出，個別成員為保護國內產業，以「國家安全」為藉口對鋼鐵、鋁加徵關稅，並威脅對汽車及零部件加徵關稅;在實施出口管制時，不恰當地擴大相關措施範圍，並以不透明或不公正方式實施。這些做法擾亂國際貿易和市場秩序，干擾正常技術交流和應用，損害成員利益，破壞世貿組織規則。（資料圖片/路透社）

中國認為，WTO改革的行動領域主要包括以下4個領域：