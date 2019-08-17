愛潑斯坦暴斃獄中案　美國法醫：死於上吊自殺

美國紐約法醫辦公室（Office of Chief Medical Examiner，OCME）8月16日確認，涉嫌犯下性罪行的美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）在獄中上吊自殺身亡。

紐約市首席法醫桑普森（Barbara Sampson）在一份聲明中指出，在經過包括屍體解剖在內的所有調查，以及仔細評估獲得的消息後，確定66歲的愛潑斯坦是在囚室中吊頸身亡。

愛潑斯坦的代表律師不滿意有關結論，揚言會自行調查，希望取得事發時監獄內的閉路電視片段。

愛潑斯坦涉嫌曾與數十名未成年少女有性交易，在7月6日被捕。他與包括美國總統特朗普（Donald Trump）、前總統克林頓（Bill Clinton）在內不少權貴私交甚篤，更被指為政要名流安排未成年少女的性服務。警方展開拘捕行動後把他羈押在位於紐約曼哈頓的大都會懲教中心（Metropolitan Correctional Center），他8月10日被發現倒斃在監房內，當局懷疑他自殺身亡。

愛潑斯坦曾被發現頸上有傷痕，因此被列入自殺觀察名單。他的死被指疑點重重，與監獄沒依足程序有關。美國司法部長巴爾（William Barr）12日表示，監獄存在「嚴重違規行為」，並承諾會繼續調查性販賣案中的其他同謀。