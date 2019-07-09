美富豪涉與未成年少女性交兼組建網絡　凌辱數十人最小僅14歲

美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）上周六（6日）被捕。案情指他2002年至2005年間，涉嫌與數十名未成年少女發生性行為，甚至還組建網絡，以金錢引誘一些少女找來其他受害人供他凌辱，年紀最輕的受害者只得14歲，有受害人遭他形容為性奴。他周一（8日）出庭時否認控罪。 愛潑斯坦與美國總統特朗普及前總統克林頓（Bill Clinton）等政客名流關係密切。外界多年來一直指控他威迫少女甚至把她們當作性奴，2007年他面臨類似指控，惟後來與檢方達成認罪協議，僅入獄13個月。

美國富豪涉嫌犯罪：愛潑斯坦（中）被控與數十名未成年少女發生性行為，他7月8日上庭時否認控罪。（美聯社）

愛潑斯坦上周六（6日）被捕，聯邦法院入稟控告他涉嫌誘使及招募未成年少女發生性行為，一旦罪成最高可判囚45年。

起訴書指出，愛潑斯坦在明知一些少女年齡未足18歲的情況下，付錢誘騙多名事主到其大宅為他按摩。這些少女初時會穿上部份衣服，但後來全裸，而且行為愈趨色情。愛潑斯坦甚至會與她們發生性行為。

起訴書又出，愛潑斯坦會付錢要求受害者為他當扯皮條，以招攬其他女性為他「按摩」，形容他建立一個由未成年受害者組成的「龐大網絡」，供他剝削與凌辱。當局又在他的豪宅內，搜出大量兒童色情內容的照片及其他資料。

美國曼哈頓聯邦檢察官伯曼（Geoffrey Berman）表示，對受害人挺身而出指證感到自豪。

愛潑斯坦曾任職對沖基金經理，曾與克林頓、特朗普及英國安德魯王子（Prince Andrew）等人熟稔。他2007年曾面臨與未成年少女發生性行為等指控，但與檢方達成認罪協議，僅入獄13個月。外界一直批評協議處罰太輕。

（綜合報道）