特朗普聽取塔利班和談簡報　未提任何進展

美國總統特朗普8月16日會見國家安全顧問，聽取塔利班和談進展的簡報，研究從阿富汗撤軍的可能。特朗普事後形容會面良好，但未有跡象顯示目前得出任何結論。

美國和塔利班舉行和談，阿富汗政府未能參與，總統加尼（Ashraf Ghani）要求國家自決命運。（AP）

副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國防部長埃斯珀（Mark Esper）、國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）和阿富汗問題特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）均有出席在新澤西州特朗普高爾夫俱樂部舉行的會面。

特朗普發文說：「剛剛完成非常好的阿富汗問題會談。在這場持續19年的戰爭中，對手陣營內的很多人和我們都希望，如有可能的話便締結協議。」

白宮發言人吉德利（Hogan Gidley）形容會面良好，並指談判正在繼續進行。蓬佩奧指，美國致力在阿富汗達成全面的和平協議，包括停火和減少暴力事件。一名政府高官指，不預期在新澤西州的會面將得出任何決定，但特朗普已表明希望將美軍帶回家。

美國和塔利班8月5日於卡塔爾結果第八輪和談。有不願具名的國防部官員透露，雙方仍有嚴重分歧。據指，美國要求叛亂份子公開撇清與蓋達組織和武裝組織的關係，並要同意全國停火，但雙方對此意見分歧。

現時仍有約1.4萬名美軍駐守阿富汗，訓練阿富汗安全部隊，並針對武裝組織如蓋達組織（al Qaeda）等展開反叛亂行動。美軍內部和部份議員擔心，撤軍將引發阿富汗內戰，重回塔利班的統治，為蓋達組織等武裝組織提供避難所，再對美國和盟友發動攻擊。