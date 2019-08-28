美國富豪愛潑斯坦自殺身亡　多名受害者批評公義無法彰顯

美國富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌性侵犯未成年少女和組織性交易等罪後被捕，但在拘留期間自殺身亡。多名受害者8月27日到紐約法院出席聽證會，批評對方的死令她們沒法以法律方式彰顯公義，亦有受害者要求牽涉其中的英國約克公爵安德魯王子（Duke of York）交代事件。

愛潑斯坦以自我了斷方式結束生命，聯邦檢察部門因此要求法院撤銷對他的控罪，不過法官仍然批准受害者出庭作供。這場聽證會長達2.5小時，共有16名受害者出席，包括6名不願透露身份的女性。

涉嫌犯下性罪行的億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），8月10日遭發現在紐約的監獄中自殺身亡。（AP）

其中一名受害者懷爾德（Courtney Wild）表示，自己獲愛潑斯坦聘請為私人飛機上的按摩師，但在14歲遭對方侵犯。她批評愛潑斯坦為「玩弄司法制度的懦夫」。

另一名受害者阿努斯（Jennifer Araoz）稱在15歲被愛潑斯坦強姦，令自己發展理想的職業夢碎，又指對方的死無法令她在庭上面對侵蝕自己人生的兇手，亦令其他受害者損失追求公義的機會。

受害者：安德魯王子需要作出交代

這宗震驚上流社會的醜聞不限於美國，英國安德魯王子亦被指有份參與，現年35歲的朱弗雷（Virginia Giuffre）在聽證會後表示，自己曾三度被迫與安德魯王子發生性行為，她稱對方知道自己做過甚麼，呼籲他現身坦白交代一切。

安德魯王子早前否認指控，並稱未曾見過愛潑斯坦涉及任何可疑的犯罪行為，又認為在對方2010年獲釋後再見面是一個錯誤。