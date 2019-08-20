美國富豪愛潑斯坦自殺前兩天曾簽下遺囑 轉移鉅額資產

涉嫌性侵未成年人、組織性交易的美國億萬富翁傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）在獄中自殺前兩天曾簽署了一份遺囑，此舉或將使其受害者更難起訴獲得他的遺產作為賠償。

愛潑斯坦生前曾與特朗普交往密切。（Getty）

美聯社8月19日報道，近日在美屬維爾京群島提交的法庭文件顯示，愛潑斯坦在8月8日簽署了一份遺囑，將他的財產交由一個名為「1953」（The 1953 Trust）的信託基金保管。

文件顯示，愛潑斯坦的財產超過5.77億美元，其中包括5,600多萬美元的現金。愛潑斯坦的公司註冊在維爾京群島，他在該地擁有島嶼和住宅。愛潑斯坦收藏的畫作、古董和其他貴重物品等價值尚未得到評估。

美國《紐約郵報》報道，愛潑斯坦將其財產置於一個信託內，但沒有寫明信託的受益人。法庭文件中提到，如果愛潑斯坦沒有立下遺囑，那麼他唯一的繼承人是其弟馬克·愛潑斯坦（Mark Epstein）。

《紐約郵報》援引一名消息人士的話稱，「不尋常的是日期，所有這一切都是在他死前幾天內完成的。」

報道稱，同時，一些指控愛潑斯坦犯罪的女性及其律師希望能用愛潑斯坦的財產對受害者進行賠償，因為愛潑斯坦死後就無法再進行審判了。其中一位律師麗莎·布魯姆（Lisa Bloom）表示：「把他的所有財產都給受害者，這是我們能得到的唯一的正義。」

7月，愛潑斯坦因涉嫌性交易及合謀拐賣未成年女性罪被捕入獄，8月10日被發現自縊於獄中。法醫初步判斷為自殺，但愛潑斯坦的律師不滿這一說法，稱要自行調查。

在愛潑斯坦死亡當晚，監獄中警衛不足，且在連續加班，導致未按規定對其進行查看。此外，原本和愛潑斯坦安排在同一牢房的囚犯早前也被轉移。

愛潑斯坦生前與政商界和時尚界人物交往甚密，其中包括美國總統特朗普（Donald Trump）、美國前總統比爾⋅克林頓（Bill Clinton）、英國安德魯王子（Prince Andrew）、維密老闆威克斯納（Leslie Wexner）等。