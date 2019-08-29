專家評莫斯科抗議：人民生活愈發困難　對普京失去耐心

莫斯科近來多次爆發大規模遊行，西方學者認為，這表明俄羅斯人民對普京失去了耐心。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站8月29日報道稱，專家們說，莫斯科街頭近幾個星期的抗議表明，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對俄羅斯權力的掌控或許沒有以前那麼牢固。

專家們說，抗議表明人們對普京以及俄羅斯缺乏政治多元化漸漸失去耐心。

報道稱，倫敦智庫查塔姆研究所（Chatham House）俄羅斯及歐亞計劃主管尼克謝（James Nixey）說，普京掌權20年後，人們的生活越來越困難，由於油價沒有上漲，生活水平大幅下降。當然，制裁和腐敗也讓局面更加糟糕。

從7月中旬開始，俄羅斯首都莫斯科市內已經連續四個周末發生大規模的示威遊行活動。除了第一次示威活動得到了相關部門的批准，剩下的3次示威遊行都是沒有得到批准的非法集會。

這次持續性的遊行示威活動，最初爆發是因為莫斯科政府沒有給俄羅斯反對派領導人蔘與莫斯科市杜馬選舉的資格。後來在有心人士的引導之下，這次示威活動變成了反普京的示威遊行。

8月10日，約6萬人參加了莫斯科的抗議遊行，為七年來之最。截至目前，警方已因違反秩序拘捕了約1,700人。

此前，塔斯社報道指責境外勢力利用YouTube等社交媒體煽動俄羅斯民眾參與抗議活動，就未獲批准的遊行集會發送推送通知。美國駐俄羅斯大使館還在官網發表消息，就莫斯科的遊行為抗議者提供建議。

俄外交部發言人還說：「我認為，這是西方媒體和記者的重大錯誤——德國之聲廣播電台用俄語號召：「『莫斯科人，站出來。莫斯科，站出來。』正是這樣，他們不是在客觀報道俄國內情況，而是在慫恿和煽動。」

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）8月13日表示，全球很多國家都有抗議活動，因此對於莫斯科的抗議活動，「我們不認為所發生的是政治危機」。佩斯科夫稱，截至目前普京一直未對抗議活動表態，是因為他不認為這些遊行抗議「特殊」；而作為一國總統，普京還有很多其他重要的事要做。