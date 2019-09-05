特朗普談如何讓中國永遠無法超越美　英媒稱貿易戰已變味

中美貿易戰已經持續了一年，但是這場博弈的內容絕不僅僅是貿易而已，美國多次表明要阻止中國超越美國，英媒稱貿易戰已經變味了。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月4日在白宮對記者說：「如果我的對手贏得了大選，我認為，兩年內，或者時間更短些，中國的經濟總量就將比美國更大。但是現在我們遙遙領先於他們，中國要花很多年才能趕上。」

特朗普還說：「如果我們總是能夠讓有能力的人坐在這裏（當美國總統），他們將永遠無法趕上我們。」

特朗普還為自己的對華貿易戰辯護說：「如果我放任中國不管，我們的股市會比現在要高10,000點。但是必須有人這麼做。對我而言，這比經濟更加重要。必須有人這麼做。我們必須對中國做這些。」

據悉，中美貿易戰已經持續了一年多，特朗普政府同中國打貿易戰的目的之一就是延緩中國經濟趕超美國的步伐，特朗普本人多次在公開場合，直言不諱地表達了這個意圖。

特朗普6月10日在接受美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）採訪時直言不諱地說：「我想要中國發展得很好，但是說實話，我不想他們和我們一樣好。」

特朗普還說，當中國在談《中國製造2025》時，他們的意思是，中國將在2025年變得更加強大，佔據主導地位。「我對習近平主席說，聽着，這冒犯了我。不能這麼做。現在他們不再使用2025計劃了，因為他完全理解了我們的意思。」

特朗普2019年4月2日在一次春季晚宴上說，要不是他徵收了關税，中國經濟幾年之內就將會趕超美國。他說：「他們將會在很短的時間裏趕上我們，兩年內，在我任期結束的時候。如果你們的總統是一個一般的總統，他們將會趕上我們。但是現在呢，他們要花很長的時間才能趕上我們。」

特朗普還曾於4月份打電話給美國前總統卡特（Jimmy Carter）。特朗普說，他尤其對中國正在超越美國感到擔憂。

特朗普2018年8月21日在西弗吉尼亞州舉行的一個集會上發表講話時強調：「當我上任時，我們正在朝着讓中國在非常短的時期內超越美國的方向上前進。但那種情況不會再發生了。」

也難怪英國廣播公司（BBC）9月2日感歎說，這場最初只是關於中國不公平的貿易行為的爭端越來越被認為是一場地緣政治鬥爭。

全球主要投資公司Safanad首席投資官拉特利奇（John Rutledge）曾與美方談判團隊私下接觸。他日前對美國之音說：「由美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）和白宮顧問庫德洛（Larry Kudlow）領導的一個小組專注於解決貿易問題和市場準入。如果允許的話，他們可以達成協議；另一個小組由白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）領導，專注於限制中國的全球影響力，後者成功推動特朗普給中國貼上了貨幣操縱國的標籤。」

可以說，正是白宮裏的鷹派導致貿易戰偏離貿易本身，而轉變為遏制中國的一場博弈。