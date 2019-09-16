沙特油廠受襲美國威脅報復　中東戰局亂上加亂

古今中外的國際紛爭，不外乎民族主義、宗派衝突、分離主義、大國博弈、天然資源、政客利益幾個原因，無論時空為何，當中的恩怨情仇大多萬變不離其宗。目前波斯灣上愈演愈烈之危機，正是以上所有的原因造成之結果，令各方過去四十年的結，難望鬆開。

位於沙特阿拉伯東部的阿布蓋格（Abqaiq）煉油廠和胡賴斯（Khurais）油田，前日被親伊朗的也門胡塞武裝組織派十架無人機施襲。事件令沙特被迫停產每日500萬桶原油，近該國的一半石油產量，亦令全球油價急升。雖然胡塞（Houthis）早已承認責任，不過美國國務卿蓬佩奧卻反指伊朗才是幕後主謀。雖然德黑蘭極力否認，此前由法國總統馬克龍穿針引線下，美國總統特朗普和伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）的會面面臨泡湯。特朗普聲稱已經「箭在弦上」，只待確認誰是兇手。本來有望緩和的核危機，和平進程可能再度夭折。

此次引發一場大危機的，是來自阿拉伯半島南端也門的胡塞武裝組織。也門自2011年受阿拉伯之春波及而爆發革命而陷入分裂以來，各方勢力都盤踞一方，令之國不成國。雖然於西方聯軍無人機狂轟濫炸之下，當地極端伊斯蘭主義的恐怖主義組織阿爾蓋達及伊斯蘭國已經式微，然而前南也門的分離主義份子卻也進佔臨時首都亞丁（Aden），與沙特支持的原政府軍分庭抗禮。另一方面，什葉派的胡塞武裝組織也一直對沙特為首的阿拉伯聯軍負隅頑抗，控制住西北部一大片土地。

沙特阿美石油設施遇襲：美國星球實驗室9月14日發布的衛星圖片顯示，位於布蓋格的設施冒出大量濃煙，黑煙席捲半空。（AP）

本來已經甚為複雜之內戰，加上了國際間之大國博弈，更令之一發不可收拾。作為什葉派龍頭大哥的伊朗，與同為什葉派的胡塞合作是自然不過。而且以也門毗鄰沙特阿拉伯腹地，可以對其石油設施施以恐襲，更加是德黑蘭對付其宿敵沙特的重要棋子。同一原因，亦令遜尼派的龍頭大哥沙特阿拉伯嚴陣以待，組成阿拉伯聯軍介入也門戰事。然而聯軍各懷鬼胎，沙特的少爺兵不擅沙場，也令其四年至今仍未擊潰胡塞，反令後者偷襲得逞，利雅得可謂顏面大損。而沙特盟友美國與伊朗關係長期不穩，亦令雙方於也門的代理人戰爭上不斷鏖兵，戰事曠日持久，和平進程停滯不前。

然而在美國支持下的沙特軍在也門無差別的狂轟濫炸，已造成嚴重的人道災難。戰火、瘟疫、饑荒，至今已令至少十萬人喪生，當中逾八萬嬰兒餓死。沙特在也門的戰爭罪行，令之惡名昭著，加上早前去年沙特流亡異見記者卡舒吉（Jamal Ahmad Khashoggi）於沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館被殺一事，更令沙特的本質完全暴露於世人前。然而在利益為上的美國總統特朗普治下，依舊對沙特惡行隻眼開隻眼閉。今年初美國共和、民主兩黨參議員共同提出終止美國對沙特的也門戰援，卻給特朗普攔了下來，加上伊朗核危機仍未曾有迴轉的機會，受戰火摧殘的也門人民，可能仍要受苦一會。