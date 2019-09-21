愛潑斯坦性侵受害者現身說法　指控被「賣身」至安德魯王子

美國已故富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）性侵多名未成年少女案件，其中一名受害者現身電視節目，憶述自己在2001年17歲時被迫與愛潑斯坦有交情的英國約克公爵安德魯王子（Duke of York，Prince Andrew）發生性行為的經過。

見王子慘變賣身

美國全國廣播公司（NBC）節目《Dateline》9月20日播放受害者朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）的首個訪問，她指自己獲愛潑斯坦的前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）聘用，在2001年某日被對方叫醒，稱「今日會見一位王子」，但不知道自己面臨被「賣身」至安德魯王子。

朱弗雷稱，當時她、馬克斯韋爾及愛潑斯坦一同到倫敦一間夜店，與安德魯王子見面。她稱對方在貴賓廂內給了一杯相信是伏特加的酒，之後大家一起跳舞，朱弗雷形容安德魯王子的舞姿差勁。

朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre，左）8月底與律師到紐約法院出席聽證會，披露遭愛潑斯坦性侵經歷。她亦指控被安德魯王子侵犯，但對方一直否認。（路透社）

「用相同方式招呼王子」

她回到馬克斯韋爾的大宅後，對方指安德魯王子會來，馬斯克韋爾希望朱弗雷可以像服侍愛潑斯坦一樣招呼他。

早前公開的法庭文件顯示，安德魯王子在該大宅內與朱弗雷發生性行為，她在節目中表示，自己沒有被對方粗暴對待，他事後說了「謝謝」和一些甜言蜜語後離開。

朱弗雷對於自己的遭遇感到難以置信，不敢相信王室成員牽涉在內。她認為，即使安德魯王子一直否認，不過雙方都知道真相。對於有傳聞指她挺身而出是為了爭取賠償，她指由於追訴時效已過，令自己無法索償。

朱弗雷在節目中提到，安德魯沒有粗暴對待她，她又指對方的舞姿差勁。（路透社）

多名受害者現身節目

除了朱弗雷外，另外亦有5名受害者接受《Dateline》訪問，連同她們在內，至今一共有16人公開聲稱遭愛潑斯坦侵犯。

愛潑斯坦7月因涉嫌性交易及合謀拐賣未成年女性罪被捕入獄，8月10日被發現死於獄中，當局報告指他是死於自殺。

現年59歲的安德魯王子是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的次子，他表示1999年認識愛潑斯坦，之後每年見面一至兩次，曾於對方數處住所留宿，但在二人相處的有限時間期間，未曾見過愛潑斯坦涉及任何可疑的犯罪行為。

愛潑斯坦在2010年獲釋後，安德魯王子與對方再見面。安德魯提到，自己曾形容此事是一個錯誤，並重申對未有認清愛潑斯坦的真面目感到後悔。他對所有受害者表達深切同情，指愛潑斯坦的自殺留下很多未解答的問題。