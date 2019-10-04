馬來西亞總理馬哈蒂爾指林鄭月娥應下台　林鄭：每人都有表達自由

馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）10月4日表示，香港特首林鄭月娥應下台。 林鄭月娥則回應指，未有閱讀相關報道，但每個人都有表達自由， 不會評論對方的言論。

馬來西亞網媒《當今大馬》報道他4日在吉隆坡一個會議上表示：「事實是，她（林鄭月娥）處於兩難境地。 她須服從於主人們的要求，但同時，她必須問自己的良心。」他說：「但林鄭月娥知道拒絕讓《逃犯條例》修訂通過的後果。這已在中國發生過、已發生在天安門事件之上。」

他說：「我認為中國最終會這樣做（他暗示的是武力鎮壓示威者），但是對於行政官員來說，我認為最好是辭職。」日本放送協會9月初發佈其獨家訪問時，他亦曾指出：「如抗議活動不收斂，對自治和獨立的要求增加，中國政府將不會容許。」他指出，如果動盪持續更長時間，中國政府可能會介入。

現年94歲的馬哈蒂爾是亞洲年資最深的國家領袖。他自1981年起在馬來西亞主政22年，2003年退休。他2016年離開曾為執政黨的國民陣線（簡稱國陣，Barisan Nasional），2019年1月宣布角逐首相之位。由他領導的希望聯盟（Pakatan Harapan）在5月9日的大選中取勝，他5月10日宣誓就任總理。