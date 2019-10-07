突尼斯國會選舉　投票率偏低

突尼斯10月6日舉行國會選舉。初步結果顯示，投票率偏低，温和伊斯蘭復興黨暫時領先主要對手突尼斯之心。兩個政黨均宣布勝選。

卡魯伊的妻子薩勒瓦10月6日到票站投票。（美聯社）

選民從來自逾200個政黨的近1.6萬名候選人中，選出217名議員。當地電台報道，截至當地時間下午2時（香港時間晚上9時），投票率僅得大約15%，選舉委員會主席呼籲選民投票。

投票下午6時結束。被扣總統候選人卡魯伊（Nabil Karoui）於投票結束後35分鐘發聲明指，所屬政黨突尼斯之心（Heart of Tunisia）勝出選舉。復興黨（Ennahda）隨後亦宣布勝選。

票站調查結果顯示，復興黨得票率為17.5%，領先突尼斯之心的15.6%。如未有政黨明確勝出選舉，將使組成聯合政府的過程變得複雜。

國會選舉於兩輪總統大選投票中間舉行。突尼斯9月16日舉行總統大選首輪投票。獨立參選的保守派學者賽義德（Kais Saied）和卡魯伊雙雙晉身10月稍後舉行的次輪投票。

突尼斯的總統直接控制外交和國防政策，而總理則負責主要的本地政策，國會最大黨則擁有總理提名權。

新政府將面對前朝遺下的問題，包括高失業率、通脹和公共債務。突尼斯全國失業率達15%，部份城市更高達30%，失業率比起「茉莉花革命」前、時任總統本阿里（Zine el-Abidine Ben Ali）執政期間還要高。