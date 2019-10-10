全球首例？　新加坡將全面禁止高糖飲品賣廣告

新加坡為了減少國民患上糖尿病的比例，決定推出飲品「分級制」，並且會禁止最不健康、含糖量非常高的飲品賣廣告，《海峽時報》（Straits Times）指，這將是全球首個公布禁止高糖飲料賣廣告的國家。

新加坡《海峽時報》10日報道，受到新政策影響的包括瓶裝、罐裝等包裝飲料，從種類上涵蓋了二合一或三合一速溶飲料、汽水、果汁、牛奶以及酸奶。報道指，新政策的具體規定將在2020年公布，預計花費1至4年實施。

根據「分級制」，飲品將分為五個等級，A級最健康，E級最不健康，其中E級的高糖飲品，將不能在所有大眾媒體賣廣告，包括電視、網絡、紙媒或是巴士站等。

新加坡衞生部高級政務部長唐振輝10日表示，新政策的目的是為了讓生產商減少包裝飲料的含糖量，並且鼓勵消費者作出明智的決定。

新加坡要求含糖量高的飲料必須在包裝正面貼上標籤。（Getty Images）

衞生部將強制性要求不健康的飲料貼上標籤，而「更健康」的飲料則可以利用標籤作為推廣。報道指，目前全球超過30個國家要求包裝飲料附上標籤，並且取得了成功。比如智利實施這項政策後，該國貼有「不健康飲料」標籤的產品售額在1年半的時間內減少25%。

早於2018年12月，新加坡衞生部曾提出四項減少糖量攝入的可能措施，並有為期8周的公眾諮詢。措施包括：（1）強制要求包裝飲料的正面貼上標籤；（2）對含糖飲料的廣告進行管理；（3）對糖類產品徵稅；（4）禁止含糖量高的飲料。

新加坡正在考慮對糖類產品徵稅等舉措。在亞洲，泰國已於2017年起對含糖飲料徵稅。（Getty Images）

其中，對飲料張貼標籤的政策獲得多數人的支持，84%的受訪者表示讚成。而對於禁止含糖量高的飲料，部分人認為該舉措過於極端、並且剝奪了消費者選擇的能力。飲料行業則強烈反對向糖類產品徵稅，或頒布禁令，認為這兩項舉措無法減少糖類的消耗。

新加坡衞生部表示，儘管目前僅實施當中的2項措施，但是禁止含糖量高的飲料、以及對糖徵稅這2項措施仍然在考慮之中。除了上述的4項措施，新加坡亦將監管新鮮飲料及含糖食品。