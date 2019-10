美媒：NBA在中國陷入了無望取勝的局面

美國有線新聞網絡(CNN)認為,休斯頓火箭總經理莫利(Daryl Morey)發了一條可能是今年美國商界最大問題以及潛在破壞性最大的一則Twitter推文。

CNN在題為The NBA faces a no-win situation in China. Here's what it stands to lose(《中國面對無法取勝的局面,這是它將失去的東西》)的文章中評論了美國國家籃球協會(NBA)的現狀,並指出休斯頓火箭隊總經理莫雷發布後又刪除的不當涉港言論,可能是今年美企中「問題最大、最具潛在破壞性」的Twitter推文,引爆了一場國際風波。

在簡單介紹了前因後果之後,美媒說莫利的這條推文讓火箭隊和NBA都陷入兩難境地。解僱莫利並道歉的話,協會將備受譴責。協會而支持莫利的話,又會失去中國這個巨大的市場。

其中火箭隊會失去得尤其多。在中國他們是最受歡迎的NBA球隊,因為中國球星姚明2011年退役之前曾在這支球隊打過八個賽季。

據南加州大學體育商業研究所執行董事卡特(David Carter)了解,中國市場為聯盟目前的收入至少貢獻了10%。預計其在未來十年的貢獻會更大,到2030年可能佔聯盟收入的20%。卡特補充道:「對NBA來說,沒有哪個市場比中國更有增長空間了。」

卡特同時表示,如果NBA讓美國球迷感覺到他們最終向中國「屈服」了,又會傷害美國球迷的情感,丟失美國的贊助商。

CNN總結道,莫利的推文導致NBA和火箭隊陷入了怎麼選都「不堪一擊」的境地。

美國霍士新聞網絡的體育記者惠特洛克(Jason Whitlock)也在節目上表示,這一事件讓美國球迷們認識到中國對NBA賽事的影響有多大。

他說:「你會看到NBA球員在休賽期不斷地跑到中國,為他們代言的球鞋站台,並在中國市場銷售。」

文章稱,NBA正打算走鋼絲。聯盟最初的一份聲明被批過於依附中國。總裁施華(Adam Silver )之後發表聲明,為莫雷發送這條推文的權利進行了辯護。他說,聯盟不會為了利潤而捨棄原則,這些話更是在火上澆油。

隨着事件持續升級,美國總統特朗普(Donald Trump)也對此做出表態。

特朗普在白宮簽署有關聯邦監管規定透明化的行政令後回答記者提問時說:「他們必須自己解決自身處境。NBA知道自己在做什麼。但是我看到的是,卡爾(Steve Kerr)和普波域治(Gregg Popovich)還有一些其他人,他們在討好中國,但對我們自己國家,他們好像不尊重。」

特朗普提到的卡爾和普波域治分別是勇士教頭和馬刺的主師。勇士隊在特朗普就任總統後以來曾兩次奪得NBA總冠軍,按照傳統,冠軍隊會被受邀去白宮,但勇士隊兩次都沒有去。

特朗普指責他們經常批評美國,但卻不敢說中國的不好。