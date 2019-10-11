諾貝爾和平獎新得主也有爭議　改革重燃種族衝突　為關閉網絡辯護

2019年度諾貝爾和平獎由埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）奪得。這名最年輕的非洲總理結束與鄰國長年的敵對關係，但他也並非沒有爭議，例如在國內急促的改革，重燃種族衝突。他亦試過為了遏止政變而關閉網絡和通訊服務。

埃塞俄比亞自1991年結束內戰後，普遍處於中央集權政府領導，以及以語言和種族劃分的聯邦體制。政府的鐵腕管治控制將各種族的爭議壓過來。直至2016年起，該國多地爆發大規模反政府示威，要求進行政治改革等。

種族紛爭難解 民變頻生

艾哈邁德2018年當選後走訪全國多地，宣揚埃塞俄比亞民族主義，釋放政治犯，期望藉此分解各地種族分化，以及擴大該國的民主制度。他同時提倡將國有企業私有化，藉此推動國內經濟。惟改革經濟牽涉利益衝突，加上開放政治空間及罷免前朝官員，導致埃塞俄比亞由四個政黨所組成的執政聯盟「埃革陣」（EPRDF）出現分歧，加上長久以來的種族主義情緒，令該國再次陷入動盪之中。

除了2018年6月，艾哈邁德在首都亞的斯亞貝巴險遭暗殺外，2019年6月民變頻發的阿姆哈拉州（Amhara）發生了一場流產政變，導致陸軍參謀長及州長等高官身亡。在7月期間南部西達馬（Sidama）地區也發生了約25人死亡的流血衝突。

諾貝爾和平獎：2019年6月，阿姆哈拉州發生了一場流產政變，導致陸軍參謀長及州長等高官身亡。（VCG）

為遏止政變關閉網絡及信息服務

艾哈邁德政府在6月期間曾在毫無解釋的情況下，下令國營電訊商停止供應網絡及信息服務多日，觸發大批民眾不滿。雖然該國曾經試過為了防止學生作弊而關閉網絡，但當時並非考試時期，舉動一度令外界擔心他會否像前政府般打壓言論自由。

他其後辯護稱，行動是因應該月的流產政變而作出。創辦該國網絡和信息安全局的他稱，網絡是十分重要，能夠促進溝通和貿易，但網絡也並非水和空氣，如果有人嘗試它作為革命的工具，煽動人物破壞和放火，那就可能要關閉網絡一段更長的時間。

諾貝爾和平獎：艾哈邁德9月時到訪南部咖法省（Kaffa），與當地部落團體見面時獲贈送一匹馬。（VCG）

辦奢華晚宴吸引外資

艾哈邁德致力推動國家經濟，提出名為「Beautifying Sheger」的計劃，並在5月期間在前朝王國的孟尼利克宮（Menelik Palace）中舉辦一場奢華晚宴款待約300名商人，以換取總值約10億美元的投資。

每名賓客需要支付約17.3萬美元（約135萬港元），享用埃塞俄比亞傳統菜餚，例如生肉、蜜糖酒（Tej）和特別的咖啡等。但這場宴會就遭媒體評為「最昂貴的晚餐」。