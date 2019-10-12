【中美貿易戰】第13輪談判有什麼進展？　特朗普談及多個領域

美國總統特朗普（Donald Trump）10月11日在白宮橢圓形辦公室會見中國國務院副總理劉鶴。特朗普表示，中美基本已經達成第一階段的協議，涉及農業、技術轉讓以及知識產權的領域，需要3至5周撰寫文本。

特朗普10月11日在白宮橢圓形辦公室會見劉鶴。（AP）

特朗普談首階段協議範圍 未涉及中國產業政策

特朗普與劉鶴會面時，首先詳細提及中美雙方在農業上達成的協議。特朗普表示，中國同意向美國購買400億至500億美元的美國農產品，對農民來說是一項巨大的協議。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示，除了購買農產品，雙方在衛生與植物檢疫（sanitary and phytosanitary issues ，SPS）的修訂上取得進展。

特朗普指出，第一階段的協議同時會涵蓋部分技術轉讓、與知識產權的議題。至於金融方面，美財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，中美雙方在金融服務進行廣泛討論，美方要求中方向美國金融服務企業開放市場，而雙方在這些問題上已接近達成協議，同時亦指中美在外匯市場和自由市場的透明度上達成了協議。

美方擱置10月15日加徵關稅 下一步關稅計劃未定

姆努欽表示，特朗普已經同意不對價值約2,500億美元的中國商品將關税從25%上調至30%，而這一措施原定於10月15日生效。對於將在12月15日生效的提高關税計劃，萊特希澤則表示，特朗普尚未作出最後的決定，現時仍有許多時間進行考慮。

中美元首將於11月16日在智利出席APEC峰會，特朗普表示，「你知道，我們會在智利相聚，也許到那時就會完成（第一階段的協議），或是大約那個時候。」

「一旦中美達成第一階段的協議，將會立即進入第二階段的談判」，特朗普在會晤上表示，中美會在第二階段中就技術轉讓的大部分問題等進行磋商，又指雙方可能會出現第三階段的談判。