默克爾出面干預　德國正式允許華為參與5G建設

美國近期不斷以國家安全為由，呼籲其盟國抵制華為的5G建設。但德媒稱，德國總理默克爾親自出面幫助華為在德國的5G發展。

默克爾（中）對中國技術設備發展高度關注。（微博@TsingZhou356）

德國《圖片報》10月14日報道稱，德國政府已決定讓華為參與德國的5G網絡建設。德國政府發言人賽貝特隨後證實了這一消息。據了解，德國電信監管機構德國聯邦網絡管理局（BNetzA）將於未來幾天正式公布這一決定。

德國《商報》10月14日報道稱，該報提前拿到了德國電信監管機構——聯邦網絡管理局最新版電信網絡安全草案。德國總理默克爾（Angela Merkel）允許華為參與該國的5G網絡建設中，最初計劃阻止華為進入德國市場的條款未出現在草案當中。

報道稱，聯邦網絡管理局會在未來幾天公布這一最新草案。在與企業和協會進行商討之後，相關規定將於2019年年末或2020年年初生效。

報道稱，草案中的這一決定受到了德國總理府的干預。德國政界消息人士表示，默克爾擔心（在華為問題上）與中國產生摩擦，親自出面反對可能導致華為無法參與本國5G建設的安全條例。

德國《商報》14日援引最新版電信網絡安全草案稱，草案規定，德國電信、沃達豐等網絡運營商必須確定其在網絡架構中的關鍵領域，以提高他們的安全級別。聯邦信息安全辦公室（BSI）有責任對用於建設5G網絡的產品進行安全篩選和檢查。

德國政府希望，包括華為在內的這類設備製造商簽署一份可靠聲明。如果未來某天，製造商的產品被發現用於間諜或破壞活動，政府能夠參考這份聲明清除設備，懲罰製造商並向其索賠。

然而，德國政府的決定卻受到不少來自聯邦議院的阻力。德國聯邦議院外交事務委員會主席呂特根（Norbert Röttgen）呼籲，進行「密集的議會辯論」。

報道稱，行政規定的制定很少在德國引發爭議。一年前，這些移動網絡的規則只有專業人士感興趣，現在卻成了政治問題，美國和歐盟都在介入。