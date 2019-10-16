獵鷹出動　普京訪中東刺激特朗普

土耳其廣播電視公司新聞網（TRT）10月16日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）再就敘利亞軍事行動通電。此前兩天，普京先後到訪沙特、阿聯酋，在「獵鷹外交」的攻勢下，簽下逾百億合同。

普京時隔12年再訪沙特，行前接受俄羅斯媒體採訪時表示，俄羅斯希望未來以更快的速度發展與阿拉伯世界的關係。普京還在沙特9月14日兩處主要石油設施遇襲兩天後，9月16日在與埃爾多安和伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）舉行的聯合記者會上說，俄羅斯願意向沙特提供協助，沙特領導層只需作出明智決策，就像伊朗採購地對空導彈系統S-300或者像土耳其採購S-400系統一樣。

普京10月14日向沙特國王薩勒曼（King Salman）贈送了一隻雌性堪察加獵鷹「阿爾法」，薩勒曼國王則回贈他一幅畫。此外，沙特與俄羅斯簽署20項合作協議，總價值近百億美元。10月15日，普京抵達阿聯酋，再向王儲阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）送上了一隻同種獵鷹，獲贈一個閃閃發亮的、曾是阿聯酋王室住所的宮殿模型的回禮，並簽下價值約14億美元的新合約。

正值中東地區影響力格局變動之際，普京此訪有意彰顯影響力。

埃爾多安10月9日在推特（Twitter）公布已發動代號「和平噴泉」（Peace Spring）的軍事行動攻打敘利亞北部庫爾德（Kurd）武裝組織。此前10月6日，埃爾多安透露「土耳其厭倦了等待和諾言，最早可能一兩天內對敘北發起空中和地面軍事行動，在邊境地帶肅清敘利亞庫爾德武裝」當天，白宮新聞發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）發表聲明稱，美國「不支持、不參與」，從敘北撤軍。

美國《紐約時報》刊文稱，俄羅斯很樂意給美國填補空缺。美國媒體指出，美國特朗普（Donald Trump）政府目前正疲於應付國內政治紛爭，對海灣地區的關注度降低。美國《外交政策》雜誌刊文指出，美國從敘北撤軍，不僅令美國的誠信廣受質疑，也意味着存在於敘利亞的其他國際力量將會伺機而動，尋求新的平衡。

中國新華社背景的社交媒體公眾號「牛彈琴」進一步指出，特朗普從敘北撤軍，等於送給普京，俄羅斯終於熬走了美國。「牛彈琴」和美國彭博社文章均認為，俄羅斯是美國撤軍敘利亞的大贏家。美國宣布撤軍敘利亞，被輿論戲稱是特朗普送給普京10月7日生日的賀禮。