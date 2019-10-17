美國盟友紛紛向俄羅斯靠攏　中東格局或面臨大變革

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）14日至15日訪問沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國。分析人士指出，普京中東之行進一步增強俄羅斯在該地區的影響力。隨着美國主導中東事務的能力下降，俄羅斯更加積極主動參與中東事務，地區格局正面臨新平衡。

普京中東之旅受到外界關注，圖為俄總統普京和沙特國王薩勒曼。（Reuters）

普京10月14日與沙特國王薩勒曼會談，雙方討論了地區焦點問題，並商談經貿、能源、人文交流、軍事技術等領域的合作。

據俄媒體報道，兩國簽署涉及經貿、能源等領域20多項合作協議，包括同意在石油輸出國組織框架內加強合作，以穩定全球原油市場。

阿聯酋是普京中東之旅的第二站，據美聯社10月15日報道，阿聯酋阿布扎比王儲阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）在機場迎接普京。

車隊抵達王宮時，騎兵衛隊上前護衛，戰機從上空飛過進行表演，兒童們揮舞着兩國國旗。這些都顯示出阿聯酋多麼重視普京自2007年以來的首次到訪。

此外，俄新社10月15刊文稱，普京對沙特和阿聯酋的訪問，使大家可以罕見地看到西方外交和能源市場專家的自我反思和不加掩飾的焦慮。問題在於，俄羅斯總統在利雅得和阿布扎比的會談不僅令外交官矚目，也引起了石油商的關注。對此，西方記者心中很不是滋味，他們習慣了所有世界層面的重要決定都由華盛頓或布魯塞爾作出。

文章引述路透社報道稱：「沙特之行反映出普京在中東影響力上升。」

俄新社文章指出，從西方媒體的調子來看，它們對普京出訪坐立不安是出於幾個原因。

首先，俄羅斯受到外交孤立的說法不攻自破。軍機在阿布扎比上空拉出象徵俄羅斯國旗的白藍紅三色煙霧，普京在利雅得獲得國王般的禮遇，這一切顯著表明，沒有任何孤立。非但如此，俄羅斯在全球關鍵地區之一的影響力還在增長。

更加刺痛美國自尊心的是，俄羅斯總統是在一向被視為美國盟友的國家首都受到這樣的接待。

文章稱，對於克里姆林宮的任何外交勝利，俄羅斯的地緣政治對手都習慣從如下傳統因素中找原因：恢復冷戰時期的關係、對俄羅斯油氣供應的依賴或某個「無賴國家」意欲尋求使自己免於華盛頓怒火的某種地緣政治保護。

然而，馬克龍不久前關於西方霸權終結的聲明揭示痛苦的真相：歷來被公認是西方盟友的國家正與俄靠攏。在美國的敘利亞政策明顯失敗的背景下，美國中東盟友對強化與俄合作的興趣格外令人印象深刻。