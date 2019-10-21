【一分鐘看世界】約翰遜「古惑的信」、加國大選、智利式「跳閘」

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早晨，今天是10月21日，星期一。

天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

約翰遜「古惑的信」

英國國會通過防硬脫歐「利凱輝修正案」，首相約翰遜致信歐盟，提出延後脫歐要求。不過約翰遜另外致函要求歐盟拒絕延期申請，歐盟則表示已收到信件會商討如何回應。英國高官高文浩（Michael Gove）強調，英國將於10月31日脫歐。英國脫歐前路將走向何方？（按此閱讀更多

英國和歐盟達成的脫歐協議有待英國國會通過。外界關注英國最終能否如期於10月31日脫歐。（美聯社）

加國大選

加拿大周一（21日）舉行國會選舉。最新民調結果顯示，執政自由黨與保守黨支持度分別為31.5%及31.6%。曾帶領自由黨大勝保守黨的總理杜魯多，過去數年治績平平但負面新聞一單接一單，已不復4年前的聲勢，籌組少數派政府執政幾成定局。加拿大作為「北美二哥」，捍衛「西方價值」路崎嶇，於西方民粹風氣下，對移民敞開大門，形成多元社會。加拿大或者是自由民主的「希望燈塔」？（按此閱讀更多

加拿大舉行大選，料爭取連任的杜魯多將要籌組少數派政府執政。（美聯社）

智利式「跳閘」

智利首都聖地牙哥因地鐵票價上漲引發大規模示威政府宣布進入緊急狀態後，當晚再決定實施宵禁。同日，總統皮涅拉（Sebastian Pinera）宣布將凍結地鐵票價調整政策，以解決街頭騷亂問題。分析認為，這場示威其實是源自日積月累的社會問題以及深層次矛盾，而地鐵加價，正是觸發民眾示威的最後一根稻草……（按此閱讀更多

敘利亞亂局

土耳其與美國達成停火協議，同意讓敘利亞境內的庫爾德族武裝組織撤出安全區，但期間兩軍互相指責對方破壞協議。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）警告，假如庫爾德族武裝分子限期前未撤出安全區，土軍將對其「迎頭痛擊」。埃爾多安亦表示，訪問俄羅斯期間，希望普京能進行調解，解決敘利亞北部的局勢。至於從敘利亞撤走的美軍，將調派至伊拉克西部，對抗ISIS……（按此閱讀更多

全球最長途航班

澳洲航空（Qantas）完成測試由美國紐約出發前往澳洲悉尼的超長途直航。航程長達19小時，過程監測機師的腦電波、褪黑激素水平和警覺性等。公司評估超長途航班對機師、機組人員和乘客的影響後，最快2022年正式推出航班……（按此閱讀更多

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