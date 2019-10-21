【一分鐘看世界】約翰遜「古惑的信」、加國大選、智利式「跳閘」

早晨，今天是10月21日，星期一。
天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
約翰遜「古惑的信」
英國國會通過防硬脫歐「利凱輝修正案」，首相約翰遜致信歐盟，提出延後脫歐要求。不過約翰遜另外致函要求歐盟拒絕延期申請，歐盟則表示已收到信件會商討如何回應。英國高官高文浩（Michael Gove）強調，英國將於10月31日脫歐。英國脫歐前路將走向何方？（按此閱讀更多）
英國和歐盟達成的脫歐協議有待英國國會通過。外界關注英國最終能否如期於10月31日脫歐。（美聯社）
加國大選
加拿大周一（21日）舉行國會選舉。最新民調結果顯示，執政自由黨與保守黨支持度分別為31.5%及31.6%。曾帶領自由黨大勝保守黨的總理杜魯多，過去數年治績平平但負面新聞一單接一單，已不復4年前的聲勢，籌組少數派政府執政幾成定局。加拿大作為「北美二哥」，捍衛「西方價值」路崎嶇，於西方民粹風氣下，對移民敞開大門，形成多元社會。加拿大或者是自由民主的「希望燈塔」？（按此閱讀更多）
加拿大舉行大選，料爭取連任的杜魯多將要籌組少數派政府執政。（美聯社）
智利式「跳閘」
智利首都聖地牙哥因地鐵票價上漲引發大規模示威，政府宣布進入緊急狀態後，當晚再決定實施宵禁。同日，總統皮涅拉（Sebastian Pinera）宣布將凍結地鐵票價調整政策，以解決街頭騷亂問題。分析認為，這場示威其實是源自日積月累的社會問題以及深層次矛盾，而地鐵加價，正是觸發民眾示威的最後一根稻草……（按此閱讀更多）
敘利亞亂局
土耳其與美國達成停火協議，同意讓敘利亞境內的庫爾德族武裝組織撤出安全區，但期間兩軍互相指責對方破壞協議。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）警告，假如庫爾德族武裝分子限期前未撤出安全區，土軍將對其「迎頭痛擊」。埃爾多安亦表示，訪問俄羅斯期間，希望普京能進行調解，解決敘利亞北部的局勢。至於從敘利亞撤走的美軍，將調派至伊拉克西部，對抗ISIS……（按此閱讀更多）
全球最長途航班
澳洲航空（Qantas）完成測試由美國紐約出發前往澳洲悉尼的超長途直航。航程長達19小時，過程監測機師的腦電波、褪黑激素水平和警覺性等。公司評估超長途航班對機師、機組人員和乘客的影響後，最快2022年正式推出航班……（按此閱讀更多）
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