土耳其希望加入核武大國　埃爾多安觸不到的「誘惑」

土耳其和美國近來陷入緊張關係，除了土耳其向俄羅斯購買武器而被美國取消出售F-35戰機後，最近在敘利亞北部問題明顯對立，美軍更懷疑被土耳其部隊的炮火攻擊。連串事件令同是北約盟友美國和土耳其合作關係動搖，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）揚言希望國家可以擠身核武大國之列。事實上，當地早已存有核武，但對於埃爾多安而言，這些都是看得到卻觸不到的「誘惑」，但到底這批武器由誰擁有？

冷戰時代的離岸「護身符」

土耳其境內的核武全都是由美國擁有，全部都是冷戰時代留下來的產物。《華盛頓郵報》指，美國在土耳其部署50枚B61戰術核彈，它們可以部署於F-16戰機或英國旋風式戰機上。假如蘇聯紅軍向歐洲發動襲擊，土耳其的因吉爾利克（Incirlik）空軍基地就是向蘇聯反擊的理想地點。即使美國至今沒有承認在該基地藏有核武，但外界一早視之為「公開的秘密」。

而在古巴飛彈危機期間，時任美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）與蘇聯達成秘密協議，將部分古舊飛彈移離土耳其，換取對方運走古巴的飛彈。

這些核武不但有震懾作用，澳洲昆士蘭大學冷戰研究專家珀西（Sarah Percy）認為，它們的實質是用於政治方面。她認為，美國在土耳其存放核武，是為了向對方保證大家是盟友，一旦當地遇到麻煩，美國會捍衛身為同盟的責任。

珀西指，德、法等北約國家希望獲美國尋求保證，假如遭受蘇聯的核攻擊時，即使美國並非受到襲擊，但仍會為盟友出頭。在1970年的冷戰高峰期，估計美國在歐洲部署7000個戰略核武，土耳其就佔了500個。

土耳其因吉爾利克（Incirlik）空軍基地是美國在歐洲部署核武的基地之一，不過美國和土耳其關係近來陷入緊張，外界有聲音認為華府應該運走當地核武。（美聯社）

政治效用大於實際攻擊力

她認為，在土耳其的核武很大機會沒有用武之地，但它們作為政治談判籌碼卻有舉足輕重作用。珀西認為，各個擁核國都留意美國的核武數量，一旦有所增加，大家都會有相應行動，而美國總統特朗普（Donald Trump）「自爆」在土耳其的核武數目，或可強迫其他國家的裁軍數量。

不過，在盟國存放核武並阻止對方自擁核武的冷戰思維，則可能影響這些國家的決定，例如埃爾多安會否因此自行研發核武，這都是未知之數。但美國軍備控制協會（US Arms Control Association）專家里夫（Kingston A. Reif）認為，土耳其不是可靠的夥伴，因此特朗普政府該想美國還有沒有在當地存放核武的理由，指「鄰近戰區的武器」為核武政治展開新領域。

德國空軍的旋風式戰機是其中一款可搭載B61戰術核彈的戰機。（Getty Images）

同盟之約反而變成自殘工具？

事實上，土耳其早前向敘利亞的庫爾德部隊進攻後，在當地吞併一個「安全地帶」，而且因吉爾利克基地與發生衝突的地區只有大約400公里距離，因此令人憂慮核武會否落入不法份子之手。即使美國空軍指基地會如常運作，《紐約時報》報道指美國國務院及能源部高層日前曾經舉行會議，商討運走基地內50枚核彈頭的可能性。

該報道引述一名高級官員指，這些核武已經成為土耳其的「人質」，他形容，運走核武等於為美土聯盟劃上句號，但若維持現狀，則變相「永續」本應消除的核漏洞問題。