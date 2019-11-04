【一分鐘看世界】東盟峰會、美倡艾奧瓦州簽協議、英工黨有殺着？

早晨，今天是11月4日，星期一。
天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
東盟峰會
東盟峰會揭幕。輪任主席泰國總理巴育（Prayut Chan-ocha）致辭，呼籲繼續努力在年內達成東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）以刺激經濟增長、貿易及投資。但有報道指，各國在關稅等重要領域的分歧尚待彌合。越南總理阮春福表示，最近在越南以及地區水域有嚴重違反國際法事件發生，並指事件顯示區內安全與穩定很脆弱。中國國務院總理李克強則表示，中國與東盟制定《南海行為準則》方面取得進展。他又指，希望可以與其他國家合作，又期待促進中泰關係……（按此閱讀更多）
美倡艾奧瓦州簽協議
中國副總理劉鶴應邀與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）通話，繼續商討多項經貿議題。美國總統特朗普表示，美中貿易談判順利，稱正物色舉行簽訂首階段協議的地方，指中國國家主席習近平曾經多次到訪的艾奧瓦州可能是其中一個選址。到底特朗普為何想在艾奧瓦州簽協議？（按此閱讀更多）
英工黨有殺着？
英國12月12日舉行大選。兩大黨連競選政綱還未正式發表，選戰已是風起雲湧。有報道指，首相約翰遜（Boris Johnson）將在保守黨的競爭宣言內放棄硬脫歐立場。英國輿觀調查公司（YouGov）民調顯示，由首相約翰遜領導的保守黨支持率領先工黨12個百分點。保守黨民調雖然大勝工黨，不過工黨仍有奇招可以「斬首」……（按此閱讀更多）
環保抗爭之路
兩屆奧斯卡影后、81歲美國演員珍芳達（Jane Fonda）再到國會示威，要求各界正視氣候變化問題，第四度遭警方拘捕。她表明準備好每周都被逮捕，更帶來一班明星朋友到場支持。同時，16歲環保少女通貝里（Greta Thunberg）向網民求助，尋找合適的交通工具前往西班牙出席聯合國氣候大會。全球目光即將再次聚焦於這名年輕和敢言的少女身上……（按此閱讀更多）
新德里變「毒氣室」
印度新德里（New Delhi）和附近城鎮空氣污染情況嚴重，達今年最惡劣的水平，影響航空交通。德里政府宣布列為公共衛生緊急事件，並下令學校停課，暫停所有建築活動。市政府亦將會實施「單雙號行車」……（按此閱讀更多）
必看話題文章
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。