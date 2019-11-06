【新聞教室】美推「藍點網絡」抗衡一帶一路　渺小藍點大有來頭？

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）11月5日出席東盟峰會時，指華府會推出「藍點網絡」（Blue Dot Network）計劃，外界均認為此舉是抗衡中國的「一帶一路」。為何叫「藍點網絡」？計劃的名字原來與地球照片有關。

什麼是藍點網絡？

據羅斯所指， 華府會增加對亞洲的投資和貿易，並以「藍點網絡」計劃，為亞洲的「可持續發展」的計劃提供支持。計劃的牽頭者包括美國海外私人投資公司（OPIC）、日本國際合作銀行（JBIC）和澳洲外交貿易部（DFAT）。

美國政府的海外私人投資公司（OPIC）網站列出計劃簡介，指「藍點網絡」計劃會評估和認證獲提名的基建計劃，其準則為遵守普遍接受的原則和標準，推動市場主導、公開透明，以及財政上可持續發展的印太地區及全球的基建發展。

美方表示，計劃就像《米芝蓮指南》的基建投資計劃版本，為道路、港口、能源系統等評級。

計劃名字與一張相有關

「藍點網絡」名字的出處，是一張1990年的照片。美國航行者1號（Voyager 1）無人太空船當年由64億公里外拍攝地球。在那張著名的照片中，我們生活的地球，就是一個渺小的亮點（Blue Dot）。

美國航行者1號1990年在64億公里外拍攝地球。（NASA）

天文學家薩根（Carl Sagan）因而得到靈感，寫成著作《Pale Blue Dot》。他指出，在廣闊的宇宙舞台上，地球是非常小的舞台，每個人都以此為生。

薩根形容這張從遠處拍攝我們這個微小世界的照片，突顯人類自負的愚蠢。對他而言，此照片說明人類有責任要更友好地相處，要保護和珍惜這個淡藍色的光點，這個人類迄今所知的唯一家園。

「一帶一路」的對手

但當然，在「藍點網絡」的情況看來，外界更視之為「一帶一路」的對手。白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）指，「一些質量不高的項目」導致不少國家陷入債務陷阱，而「藍點網絡」就會逆轉這個趨勢。外界均認為，他這番言論是暗中批評中國的「一帶一路」。