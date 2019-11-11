韓日取消GSOMIA協定時間剩下兩周　僵局難有突破

距離韓日正式中斷「軍事情報保護協定」（GSOMIA）剩下兩星期，韓國國防部發言人11月11日表示，目前未有就撤回取消GSOMIA作檢討。若事態擱置下去，日韓中斷GSOMIA協定，恐會進一步令韓日關係持續惡化，甚至損害美韓關係。

韓國總理李洛淵在10月訪日，參加德仁天皇即位禮後，與安倍短暫會面。（Getty Images）

韓國政府8月宣布，因韓日雙方無法維持信任，決定終止GSOMIA。GSOMIA是兩國為針對朝鮮及東亞地區安全，建構的軍事情報分享系統。GSOMIA可彌補美日與美韓同盟，但日韓未有同盟的不足，是美日韓安保合作的重要一環。

針對日本實施對韓國限運反制措施

韓國終止GSOMIA，被視為是針對日本實施對韓國限運的反制措施。若一切沒有轉機，韓日GSOMIA將於23日正式中斷。

日韓關係自2018年10月韓國最高法院，就二戰強徵勞工案件判決以來逐漸轉差。事件進一步牽扯美韓關係，美國明確就韓國中斷GSOMIA表明反對，但同時無意積極介入兩國分歧。美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）將在本周訪韓，預料會勸說韓國政府，但未知能否取得成效。

文在寅與安倍在東盟峰會上短暫會面，這次是自二戰強徵勞工判決以來，兩人首次會面。（路透社）

雙方此刻難尋突破

10月韓國總理李洛淵訪日，總統文在寅與首相安倍晉三會面，曾發表「天皇道歉論」的國會議長文喜相亦訪日並為該言論道歉，都正為日韓關係嘗試破冰。但在日本政府無意理會韓國最高法院判決，堅持拒絕賠償下，雙方仍難尋找突破。

外界視韓國想以GSOMIA作為籌碼，迫使日本取消限運措施。但目前日本對不論強徵勞工賠償問題及限運措施保持強硬，有輿論認為韓國實際錯誤出牌，找不到下台階。