加沙烽火四起　以色列擊斃巴勒斯坦聖戰組織指揮官

以色列11月12日針對巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）兩名高級指揮官發動襲擊，擊斃其中一人。事件觸發雙方砲擊，加沙地帶烽火四起，最遠波及特拉維夫（Tel Aviv）。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織指揮官遭到砲擊身亡，巴人揚言要報復。（美聯社）

以色列向加沙地帶砲擊，阿塔（Baha Abu Al-Atta）和妻子當時於住所睡覺，二人遇害身亡。敘利亞國營通訊社報道，以色列發動另一次的導彈攻擊，擊中一名聖戰組織官員位於大馬士革的住所，其兒子和孫女死亡。

加沙武裝組織發射火箭砲向以色列還擊。以色列軍方指，以色列受到約200枚火箭砲攻擊，部份最遠波及特拉維夫，數十枚遭擊落，另外數十枚落在空曠地區。以色列亦進一步發動空襲，造成5名巴人死亡。

伊斯蘭聖戰組織領袖巴特什（Khaled Al-Batsh）出席阿塔的葬禮時，批評以色列在敘利亞和加沙發動兩次有組織的襲擊是宣戰行為。在場的人亦高呼要報仇。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）形容阿塔是「計時炸彈」，要為最近連串火箭砲、無人機和狙擊手攻擊負責。他表示，以色列無意觸發局勢升級，但會盡一切所能保衛自己。