阿克薩清真寺外爆衝突　以警發閃光彈驅散群眾

8月11日是伊斯蘭教宰牲節（Eid al-Adha），數萬巴勒斯坦穆斯林聚集在耶路撒冷舊城的艾格撒清真寺外與以色列警方爆發衝突。目擊者指以色列警方發射閃光彈以及催液氣體驅散群眾。

巴勒斯坦救護車服務機構指出，至少14個巴勒斯坦人送往醫院救治。以色列國營電視台KAN則說，衝突中4名員警受傷。巴勒斯坦的紅新月會指出，衝突中有61名巴人受傷。

當天現場有約8萬名穆斯林聚集，慶祝宰牲節。與此同時，有大批猶太人來到聖殿山入口，想就聖殿被毀日（Tisha B'Av）進行紀念。以色列警方發表聲明說，他們預期會有騷亂與暴民，早已在清真寺部署警力。

以巴衝突：持槍的以色列警察在清真寺範圍內戒備。（AP）

大批巴勒斯坦在知道警察會讓猶太人進入該處後聚集在聖殿山（Temple Mount）的大閘外，並與警方對峙。警方稱經評估後一度禁止非穆斯林進入聖殿山，引起猶太人不滿。警方其後讓猶太人在警員護送下進入該處，在場穆斯林反應激烈，向猶太人扔椅子以及其他物品。猶太人信徒在不久之後離開。

巴人與警對峙 齊聲吶喊

路透社引述目擊者指出，巴勒斯坦人在與警員對峙期間齊聲吶喊：「我們要用我們的靈魂與鮮血救贖你，阿克薩。」另有目擊者指出，閃光彈爆炸發出巨響，煙霧瀰漫整座清真寺。該處也發生數宗小規模扭打衝突，接着群眾四處竄逃。

這座寺院所在地被猶太教徒尊奉為聖殿山，是聖經所記載兩座猶太聖殿的位置，而穆斯林則稱阿克薩清真寺是聖所（Noble Sanctuary）。這個地區是以巴衝突中最敏感的地點之一。在以色列及穆斯林機構的一個長期協議下，禁止猶太人到該處祈禱，然而近年愈來愈多來自以色列宗教民族主義者的聲音稱要挑戰這個安排，而巴勒斯坦人則認為，那些舉動顯示以色列企圖侵佔該處。

伊斯蘭教宰牲節自11日展開，與今年度的一連兩天的猶太教聖殿被毀日重疊，使得緊張形勢升高。聖殿被毀日是猶太教徒一度一度的禁食日，以哀悼古代兩座聖殿、耶路撒冷的毀滅以及其他降臨在猶太人身上的災難。

阿克薩清真寺（al-Aqsa）是伊斯蘭世界的第三大聖地。清真寺位於東耶路撒冷，這個地區1967年中東戰爭後被以色列吞併，但未獲得國際承認。