美韓外長舉行電話會談　協調日韓爭議等問題

韓國外交部11月22日表示，外長康京和21日與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）舉行電話會談，雙方談及即將失效的《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）及美韓攤分防衛費用等議題。

蓬佩奧與康京和11月21日舉行電話會議，嘗試挽救即將失效的《韓日軍事情報保護協定》，以及討論分擔防衛費用等問題。（Getty Images）

這次對話正值GSOMIA於23日失效前舉行，因此備受國際社會關注。美國國務院指，蓬佩奧和康京和同意兩野維持緊密關係，以及強調日韓關係是非常重要。至於在GOSMIA問題上，華府指它是美日韓三國在東北亞安全合作的象徵，因此強烈呼籲首爾方面延長協定。

韓國外交部指，美韓外長在電話會談中同意在不同問題上保持各級別溝通，並盡快安排面對面會議，深入討論問題，以及為此作出協調。

GSOMIA於23日午夜失效，韓國一直要求日本必須先放寬對韓的出口限制，但暗示雙方或可能在最後一刻達成協議。而美國參議院21日通過一條沒約束力法案，指出GSOMIA失效會為美國國家安全帶來負面影響，認為該協議對於美、日、韓共同面對朝鮮、中國和俄羅斯的威脅有不可或缺的重要性。