載逾1.4萬隻綿羊貨輪羅馬尼亞附近翻側　只救起32隻

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載着1.46萬隻綿羊的大型貨輪11月24日在羅馬尼亞附近海域翻側，當地救難隊至少救起32隻綿羊，不過多數可能已經溺斃。

英國廣播公司（BBC）報道，Queen Hind號從羅馬尼亞東南邊城市康斯坦察的米迪亞港（Midia）啟程後翻側。

船上20餘名敘利亞船員全數獲救，其中一名船員因低溫被送往醫院。救難隊發言人斯托伊卡（Anamaria Stoica）表示，這名船員掉入海中不過很快就被救起來，其他船員目前在港口安全無事。

這場綿羊救援行動出動羅馬尼亞警方、消防隊以及海巡隊。救援隊救起至少32隻綿羊，但救援單位表示許多綿羊可能已經溺斃了。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

據報道，目前還不知道輪船翻側原因，救難隊營救完羊隻、打撈船隻後會進行調查。

這艘船隻在當地時間12時左右離開米迪亞港前往沙特阿拉伯吉達市。該港口主要用來供應附近工業及石化設施原油，也被用來出口活體動物，羅馬尼亞為歐盟最大的活體動物出口國。

羅馬尼亞動物權利組織Acebop呼籲立即展開調查事故原因，該組織主席帕娜（Mary Pana）表示：「我們機構對於輪船翻側一事感到驚訝。如果不能在長距離運輸中保護動物，應該要禁止。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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