【新聞背後】海軍部長遭革職　總統的命令與軍人道德的抉擇

美國海軍部長斯潘塞（Richard Spencer）突然遭革職的消息成了政壇震撼彈，事件引起「軍人道德」之爭：當政府一個道命令有違道德，作為守護國家的軍人應反抗還是接受？

特朗普干預兩宗軍法案件，惹起軍隊高層內部不滿。（Getty Images）

美國海軍部長斯潘塞（Richard Spencer）因與特朗普發生衝突，遭到國防部的辭退。事件與2017年一名叫加拉格爾（Edward Gallagher）的海豹突擊隊成員涉在伊拉克殺害一名俘虜有關。

特朗普干預兩宗軍法案件

加拉格爾殺害一名俘虜後，更和屍體合照。加拉格爾後來被控告上法庭，判決結果雖然謀殺罪名不成立，但非法發佈屍體照片罪成立。但考慮加拉格爾已被拘押多時，獲當場釋放。

加拉格爾因事件遭到降階及沒收海豹資格徽章的處分，但特朗普出手干預，在11月15日恢復加拉格爾的軍階。同日特朗普更赦免了一名涉嫌非法殺害一名阿富汗囚犯的陸軍特種部隊成員，及命令其開火的軍官。

事件令部分國防部官員，包括斯潘塞大感錯愕，提出抗議。結果斯潘塞在24日遭到革職。

加拉格爾7月獲判謀殺罪不成立，當場釋放。（Getty Images）

軍人必需服從總統命令？

作為美國總統，他當然有權向軍隊發出命令，但軍人必需服從嗎？

首先，軍人必需服從命令，但同時軍人亦必需拒絕非法的命令。在二戰紐倫堡的審判中，「僅服從軍官的命令」無法作為屠殺猶太人的藉口，而拒絕非法的命令亦寫在美國的軍法之中。

當命令合法，僅不合乎道德，那軍人又應否服從？這是長久以來，軍事倫理學者一直辯論的問題之一。

海軍陸戰隊軍官米爾本（Andrew Milburn）曾在2010年發表文章，表示當面對道德困境，軍官不僅有提出異議的理由，若命令有違職業道德及宣誓內容，他有違抗的義務。米爾本認為，這時軍官能做的，就是辭職。

特朗普干預軍事裁判，赦免或推翻涉嫌犯法士兵罪名，雖然合法但不道德。斯潘塞在事件發生後曾一度威脅辭職，最終遭到國防部辭退。在道德立場上，斯潘塞完成了他的責任。但另一方面，迫使一名海軍部長陷於道德倫理的決擇，事件相信成為特朗普近日接連糟事的其中一椿。