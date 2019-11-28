新西蘭航空南極墜機40周年　總理阿德恩承認當年政府失職

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）11月28日出席當地戰後最嚴重空難四十周年悼念活動，並就政府當年處事不力致歉。

該宗空難發生於1979年11月28日，新西蘭航空（Air New Zealand）編號TE901航班由奧克蘭（Auckland）出發，載乘客到南極作觀光飛行，但它在鄰近美國位於南極的研究基地麥克默多站（McMurdo Station）附近時，撞上埃里伯斯火山（Mount Erebus），導致機上237名乘客及20名機組人員喪生。死者大部分是新西蘭人，其餘分別是美國、加拿大、日本及澳洲人等。

當局的調查報告將責任歸咎於機師身上，但遭到公眾批評，於是政府委任前法官馬翰（Peter Mahon）展開調查。他在報告的結論認為「航空公司重新輸入飛行計劃時，並沒有通知機組人員」是意外主要原因，並以「一連串精心安排的謊話」（an orchestrated litany of lies）形容航空公司內部合謀作虛假證供。不過這份報告惹來政府及航空公司的不滿。

新西蘭政府曾於2011年派專機接載新西蘭航空901號航班死難者家屬到南極斯科特基地（Scott Base），悼念在1979年11月28日於南極遇空難離世的家人。（Getty Images）

阿德恩表示，政府和航空公司當年的舉動為死者家屬帶來更多傷痛，經過四十年後，她代表現屆政府，認為是時候為當時屬國家擁有航空公司的行為致歉。她亦強調涉事機師無須為事件負責，並表示馬翰的調查報告沒被當年政府接納，而且相隔近二十年才呈交國會。

新西蘭航空在2009年曾向死者家屬致歉，承認航空公司在意外後處理不當。公司董事長沃爾什（Therese Walsh）28日稱，為公司四十年前沒盡責照顧乘客和員工感到遺憾。